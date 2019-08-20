Участник The International 2019 с Dota 2 Евгений Blizzy Ри сообщил, что его аккаунт на Twitch взломали.

Игрока Natus Vincere (NaVi) Евгения Ри под ником Blizzy заблокировали на стриминговом сервисе Twitch из-за оскорбления стримера-трансгендера Сососо Tv.

Но участник NaVi сообщил, что его аккаунт на Twitch взломали неизвестные, которые писали гадости.

К слову, администрация Twitch заблокировала аккаунт Blizzy после того, как неизвестный от его имени оскорбил трансгендерного стримера Cococo Tv в чате его трансляции.

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Стример захотел извинений от Natus Vincere и от Blizzy лично.

Сам Евгений сейчас находится со своей командой на турнире The International 2019 по Dota 2.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда выйдет бета Dota Underlords.

Фото: Johny Blizzy Ree