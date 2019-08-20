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Факты / Lifestyle

Игрок Blizzy от Natus Vincere объяснил бан его канала на Twitch

Участник The International 2019 с Dota 2 Евгений Blizzy Ри сообщил, что его аккаунт на Twitch взломали.

Игрок Blizzy от Natus Vincere объяснил бан его канала на Twitch

Игрока Natus Vincere (NaVi) Евгения Ри под ником Blizzy заблокировали на стриминговом сервисе Twitch из-за оскорбления стримера-трансгендера Сососо Tv.

Но участник NaVi сообщил, что его аккаунт на Twitch взломали неизвестные, которые писали гадости.

К слову, администрация Twitch заблокировала аккаунт Blizzy после того, как неизвестный от его имени оскорбил трансгендерного стримера Cococo Tv в чате его трансляции.

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Стример захотел извинений от Natus Vincere и от Blizzy лично.

Сам Евгений сейчас находится со своей командой на турнире The International 2019 по Dota 2.

Ранее Факты ICTV писали о том, когда выйдет бета Dota Underlords.

Фото: Johny Blizzy Ree

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