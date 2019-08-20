Хакеры могут подслушать то, как человек набирает пароль на компьютере, и определить его по звуку.

Эксперты по кибербезопасности заявляют, что с помощью взлома смартфона хакеры могут подслушать, как пользователь печатает на клавиатуре и определить его пароль.

По словам исследователей, новый метод настолько эффективен, что злоумышленники способны использовать его даже в шумных местах.

После анализа звуковых частот экспертам удалось определить, на какие клавиши на клавиатуре и в каком порядке нажимали.

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Благодаря такому методу можно не только расшифровать пароли пользователей, но и их личную переписку.

– Исходя из того, что мы обнаружили, я думаю, что производителям смартфонов придется убедиться в том, что они делают гаджеты более безопасными, – сказал доцент Эрик Ларсон.

Однако для расшифровки сообщений хакерам нужно знать, на какой поверхности находится клавиатура, ведь звуки на деревянном и металлическом столе будут отличаться.

К слову, эксперты считают, что хакеры могут превратить смартфон в акустическое оружие.