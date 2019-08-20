КГГА утвердила программу мероприятий ко Дню Государственного флага и 28-й годовщине независимости Украины. Куда пойти на праздники в Киеве – в материале Фактов ICTV.
Мероприятия ко Дню независимости Украины 2019 утверждены распоряжением КГГА №1467 от 16 августа.
23 августа
09.00 – церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади, а в 10.00 – у Киевского горсовета и в районах столицы.
10.00 – праздничные концерты в парках Победа, имени Шевченко и Голосеевском.
18.00 – художественный проект Тобі, Незалежна Батьківщино на Софийской площади.
Также у здания КГГА состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.
А у Стеллы Победы – открытие выставки ретроавтомобилей и соревнования на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины.
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24 августа
09.30-11.00 – торжественные мероприятия с участием руководства государства и столицы пройдут на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни (возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции).
09.00-13.00 – массовый забег в вышиванках (Русановская набережная – Княжий затон).
11.00 – парусная регата на Днепре (шестой причал Киевского речного вокзала).
13.00 – праздничный концерт возле КГГА по случаю 28-й годовщины независимости Украины.
13.00-17.00 – уличный социальный фестиваль Карта мечты-2019 (от Прорезной до здания Главпочтамта).
15.00-22.00 – акция Украина едина Киевского городского автоклуба (от ул. Хмельницкого до бул. Шевченко).
16.00-19.30 – фестиваль этнических общин Этнический веночек (также у КГГА).
15.00 – художественный проект Моя Независимость на Певческом поле и праздничная концертная программа на Контрактовой площади.
Также предусмотрено много мероприятий в районах города, которые продлятся до конца августа и в сентябре.
Ранее Факты ICTV давали афишу ко Дню независимости в крупных городах Украины.