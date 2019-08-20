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Факты / Lifestyle

Куда пойти на День независимости в Киеве: программа мероприятий

КГГА утвердила программу мероприятий ко Дню Государственного флага и 28-й годовщине независимости Украины. Куда пойти на праздники в Киеве – в материале Фактов ICTV.

Україна

Мероприятия ко Дню независимости Украины 2019 утверждены распоряжением КГГА №1467 от 16 августа.

23 августа

09.00 – церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины на Софийской площади, а в 10.00 – у Киевского горсовета и в районах столицы.

10.00 – праздничные концерты в парках Победа, имени Шевченко и Голосеевском.

18.00 – художественный проект Тобі, Незалежна Батьківщино на Софийской площади.

Также у здания КГГА состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, достигшим значительных успехов в учебе, спорте, искусстве.

А у Стеллы Победы – открытие выставки ретроавтомобилей и соревнования на ретроавтомобилях для установления рекорда Украины.

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24 августа

09.30-11.00 – торжественные мероприятия с участием руководства государства и столицы пройдут на Майдане Независимости и на аллее Героев Небесной сотни (возложение цветов к памятникам, местам захоронений выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников антитеррористической операции).

09.00-13.00 – массовый забег в вышиванках (Русановская набережная – Княжий затон).

11.00 – парусная регата на Днепре (шестой причал Киевского речного вокзала).

13.00 – праздничный концерт возле КГГА по случаю 28-й годовщины независимости Украины.

13.00-17.00 – уличный социальный фестиваль Карта мечты-2019 (от Прорезной до здания Главпочтамта).

15.00-22.00 – акция Украина едина Киевского городского автоклуба (от ул. Хмельницкого до бул. Шевченко).

16.00-19.30 – фестиваль этнических общин Этнический веночек (также у КГГА).

15.00 – художественный проект Моя Независимость на Певческом поле и праздничная концертная программа на Контрактовой площади.

Также предусмотрено много мероприятий в районах города, которые продлятся до конца августа и в сентябре.

Ранее Факты ICTV давали афишу ко Дню независимости в крупных городах Украины.

Фото: Dreamstime

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