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Факты / Lifestyle

Куда поехать на День независимости Украины 2019

День независимости Украины – хороший повод познакомиться с прекрасными местами родной страны. Факты ICTV собрали бюджетные туристические направления, куда можно поехать на выходные.

Куда поехать на День независимости Украины 2019

По случаю Дня независимости у украинцев будут длительные выходные, которые можно провести в путешествии.

В большинство украинских туристических мест можно добраться поездом или автобусом, поэтому расходы на дорогу будут минимальными.

Бархатный сезон на море

Эти три дня можно провести на пляже, провожая лето. Цены на билеты на поезд из Киева в Одессу стартуют от 200 грн, а если снять комнату в гостевом доме, то на три дня придется потратить около 2,5 тыс. грн.

Такой же отдых на Азовском море на три дня будет стоить около 1,5 тыс. грн.

Выходные в Карпатах

Прекрасной альтернативой морю выступают горы. Вариантов, как провести выходные в Карпатах, просто множество: покорение Говерлы, поход к озерам Синевир и Неистовое, отдых в местных спа.

Например, отправиться в трехдневный поход одному человеку будет стоить около 1,5 тыс. грн. Стоимость отдыха в спа стартует от 600 грн в день, а пребывание в хостеле или усадьба от 350 грн.

За номер в отеле придется выложить от 1 тыс. грн.

День независимости во Львове

Львов – один из крупнейших туристических центров Украины и просто невероятно красивый город с богатой историей.

Тем более к празднованию государственного праздника львовяне подготовились заранее.

Onuka даст Open-air концерт 24 августа в 19.00, цены на билеты стартуют от 350 грн. На Арене Львов в 20.00 выступит Олег Винник. Стоимость контрамарки на его концерт от 400 до 1 тыс. грн.

Также гостей города ожидают массовые мероприятия, посвященные Дню независимости, Арбузный фестиваль в Парке Культуры и Международный фестиваль короткометражных фильмов Wiz-Art.

Цены на билеты на поезд из Киева во Львов стоят от 170 грн до 1270 грн. Поездка на автобусе обойдется от 440 грн.

Стоимость хостелов в городе стартует от 200 грн, а за номер в гостинице придется заплатить от 900 грн.

Ранее Факты ICTV писали, куда пойти в Киеве на День независимости.

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