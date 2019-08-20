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Погода в Украине на 20 августа (КАРТА)

В Украине 20 августа ожидается жаркая погода без осадков.

Погода в Украине на 20 августа (КАРТА)

В Украине 20 августа по всей территории страны ожидается жаркая и солнечная погода.

Температура воздуха днем 28°…31° и 14°…17 ° ночью.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 20 августа

В Киеве сегодня осадков не ожидается.

Температура в столице ночью – 15-17°, днем воздух прогреется до 28-30° тепла.

К слову, погода на День независимости будет преимущественно сухой и солнечной.

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