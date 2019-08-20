На турнире The International 2019 по Dota 2 коллектив Infamous победил в матче первого раунда нижней сетки TI9.
В турнире The International 2019 по Dota 2 Infamous победил Keen Gaming со счетом 1:0 в матче первого раунда нижней сетки TI9.
Во втором раунде The International 22 августа коллектив сыграет против проигравшего паре Newbee – OG.
Победитель турнира получит более $15 млн.
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Напомним, чемпионат The International 2019 по Dota 2 стартовал 20 августа в городе Шанхай.
В нем принимает участие 16 команд, которые разбиты на верхнюю и нижнюю сетку.
Ранее Факты ICTV писали о том, что призовой фонд The International 2019 превысил $33 млн.
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