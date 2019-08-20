PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

The International 2019: Infamous победила в первом раунде нижней сетки

На турнире The International 2019 по Dota 2 коллектив Infamous победил в матче первого раунда нижней сетки TI9.

The International 2019: Infamous победила в первом раунде нижней сетки

В турнире The International 2019 по Dota 2 Infamous победил Keen Gaming со счетом 1:0 в матче первого раунда нижней сетки TI9.

Во втором раунде The International 22 августа коллектив сыграет против проигравшего паре Newbee – OG.

Победитель турнира получит более $15 млн.

Читайте: Dota Underlords – когда выйдет бета и кто сможет сыграть

Напомним, чемпионат The International 2019 по Dota 2 стартовал 20 августа в городе Шанхай.

В нем принимает участие 16 команд, которые разбиты на верхнюю и нижнюю сетку.

Ранее Факты ICTV писали о том, что призовой фонд The ​​International 2019 превысил $33 млн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка