Как не растеряться и выбрать действительно хорошее вино, если вы абсолютно ничего в этом не понимаете.

Если появилось желание украсить свой вечер бокалом хорошего вина, не стоит себе в этом отказывать. Тем более что ассортимент продукции на полках супермаркетов и специализированных магазинов позволяют выбрать напиток на любой вкус и кошелек. Но как не растеряться в этом изобилии и выбрать действительно хорошее вино, если вы абсолютно ничего в этом не понимаете, а обратиться к услугам сомелье нет возможности? Именно на этот вопрос мы постараемся ответить в этой статье.

На что стоит обращать внимание при выборе белого вина

Белое вино ассоциируется с легкостью и непринужденностью. Его подают к свежим салатам, рыбе, сырным закускам, фруктовым десертам. Бокал охлажденного солнечного напитка способен поднять настроение в жаркий летний день. Но вместе с тем среди белых вин можно найти довольно насыщенные и сложные сорта.

Чтобы быстро сориентироваться и понять, какое выбрать белое вино для уютного застолья, нужно обратить внимание на несколько моментов. Прежде всего белые вина делятся на следующие виды:

Сухие — самые популярные и сложные в производстве сорта, так очень сложно добиться гармоничного сочетания алкоголя и кислотности. Содержат не более 4% сахара.

Полусухие — относятся к столовым винам, содержат 5-10% сахара. Разбавленный водой напиток хорошо утоляет жажду.

Полусладкие — столовые вина с содержанием сахара от 9 до 14%. Относятся к категории ординарных. Для их изготовления применяется способ неполного сбраживания сусла.

Сладкие (крепленые) — в народе именуется “дамским коньяком”, хотя его употребляют отнюдь не только женщины. Содержат от 55% до 80% сахара, иногда в них добавляют бренди. В процессе производства используется перезрелый на солнце виноград.

Самыми популярными белыми винами являются шардоне, совиньон, рислинг, мускат, шенин, пино нуар, макабео, треббьяно и др.

Создаются белые вина как из белых сортов винограда, так и из красных. Если из красного винограда выдавить сок и быстро его слить, отделив от шкурки, получится также белый напиток.

При выборе белого вина обратите внимание на цвет, у молодого напитка он будет светлым. Со временем оттенки становятся более насыщенными. О хорошем качестве вина говорят слегка зеленоватые нотки и золотистые блики в напитке. Хорошее вино всегда будет закупорено натуральной пробкой, ведь оно должно дышать.

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На что стоит обращать внимание при выборе красного вина

Трудно найти, более полезное вино, чем красное. В кожуре красных сортов винограда содержатся антоцианы, которые придают напитку насыщенность и крепость. Кроме этого, вещества благотворно влияют на кровеносные сосуды человека, что предотвращает многие заболевания.

Но чтобы разобраться, какое красное вино лучше выбрать, нужно немного разбираться в его классификации. В зависимости от соотношения спирт — сахар все красные вина делятся на четыре группы:

Столовые. К ним относятся сухие, полусухие, полусладкие. Содержание сахара в них — от 0,2 до 9%.

Крепленные. Сюда входят сладкие, десертные и ликерные вина. Количество сахара в них доходит до 30%.

Ароматизированные.

Игристые.

Прежде чем выбрать красное вино в магазине, стоит внимательно изучить этикетку. Стоит отметить, что чем лучше вино по качеству, тем скромнее будет наклейка на бутылке. На ней обязательно должны быть указаны год урожая, выдержка, сорт винограда и место производства. Кстати, некоторые отечественные марки вина сегодня ничуть не уступают по качеству продукции французских и итальянских производителей, тем более, что среди большого предложения сегодня можно выбрать хорошее и недорогое вино.

ТОП-3 лучших марки украинских вин

Какое украинское вино самое лучшее, решать вам. А мы предлагаем собственный рейтинг лучших вин отечественного производства.

Villa Krim Шато Барон

Белое полусладкое вино с легким золотисто-зеленоватым оттенком и цитрусовым ароматом. Во вкусе ощущаются мангово-апельсиновые нотки. Идеально подходит к легким фруктовым десертам, сырам. Цена за объем 0,75 л — 65 грн.

Вино Князя Трубецкого КТ

Изготовлено из купажа сортов пино блан, алиготе, шардоне. Напиток принадлежит к белым сухим винам, обладает светло-соломенным цветом и легким фруктово-цветочным букетом. Рекомендуется подавать в качестве аперитива, к легким салатам, морепродуктам, белой рыбе и белому мясу. Стоимость обычной бутылки — 74 грн.

Вина Гулиевых Шардоне Select

При создании легкого белого сухого вина ТМ Вина Гулиевых использовались плоды классического шардоне. В его вкусе слились воедино запахи зеленого яблока, свежей зелени и цветущих садов. Отлично подходит к салатам, овощам, белому мясу и рыбе. За бутылку ароматного напитка придется отдать в пределах 80 грн.

До сих пор не знаете, какое вино лучше выбрать, тогда начинайте пробовать все. Но помните, что всего должно быть в меру.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как сделать вино из вишни.