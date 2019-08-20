Не хотите тратить кучу денег на перелет? Тогда осваивайте эти простые приемы и летайте дешево.

Как покупать дешевые билеты авиабилеты:

Делайте покупку рано утром или ночью. Учтите, что время должно быть до начала рабочего дня или после. Обычно в эти часы, цены ниже и выбор побольше.

Старайтесь выбрать гибкие даты (просматривайте варианты вылета плюс-минус 3 дня). На многих сервисах по поиску билетов есть функция календаря, где вы сможете посмотреть все удачные даты.

Самая привлекательная цена на авиабилеты примерно за 50-60 дней до даты вылета. Если планируете лететь летом, то лучше всего купить билеты в декабре.

На рассылки авиакомпаний стоит подписаться. Они часто присылают уведомления о различных акционных предложениях.

Не пропускайте таких “праздников” как черная пятница или кибер понедельник.

Не покупайте билеты с вылетом и прилетом в выходные дни. Самые выгодные варианты обычно выпадают на вторник, среду или четверг.

Вылет вечером или ночью будет стоить дешевле, чем утром или днем.

Летайте в межсезонье. Межсезонье не обязательно означает плохую погоду, просто в это время путешествует меньше людей, а значит, цены падают не только на авиабилеты, но и на отели.

Покупайте авиабилеты сразу в обе стороны (RT–Round Trip). Билет в одну сторону (OW–One Way) может стоить дороже, чем с возвратом.

Не забывайте о существовании чартерных рейсов. Там тоже можно купить билет на самолет по хорошей скидке.

Не бойтесь покупать билеты с пересадками. Так вы сможете значительно сэкономить на перелете и захватить еще один город в путешествии.

Летайте бюджетными авиакомпаниями – лоукостерами. Они довольно часто проводят распродажи билетов по различным направлениям.

Билет только с ручной кладью

Регистрация на рейс онлайн также можем вам сэкономить пару десятков евро.

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