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Факты / Lifestyle

21 августа – праздник Мирона чудотворца: приметы и обычаи

21 августа – день памяти Мирона чудотворца. Факты ICTV собрали приметы и обычаи на праздник.

Прикмети на Миронів день

21 августа ежегодно отмечается день памяти святителя Мирона Критского или Мирона чудотворца.

В народе его называют Мироном Ветрогоном, потому что в этот день часто бывал сильный ветер.

По легенде, он был очень добрым человеком, занимался земледелием. Жители Крита выбрали Мирона епископом.

Однажды в его амбар забрались воры. Вместо того, чтобы помешать, он помог им накладывать зерно в мешок и поднять его на плечи. Этот поступок перевоспитал преступников, и они начали честную жизнь.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

Согласно другому преданию – когда река Тритон вышла из берегов, Мирон вернул ее обратно в русло, предотвратив наводнение.

Приметы и обычаи 21 августа:

  • Принято собирать в лесу ежевику, печь пироги и делать заготовки на зиму.
  • Следили также за погодой: если ветер спокойный – осень будет солнечной, если буря – сентябрь ожидается ненастным.
  • Небо красное на восходе – к ветреной погоде.
  • Туман и роса утром в Миронов день – погода будет хорошей.
  • Солнце садится в тучу – к дождю.
  • Лягушки выходят на сушу и прыгают – к туману или дождю. 

Именинники 21 августа: Мирон, Моисей, Леонид, Емельян, Федор, Николай, Иосиф, Григорий и Герман.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Фото: Pixabay

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