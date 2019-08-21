Каким будет 21 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

День благоприятен для большинства творческих дел, особенно изучения чего-то нового. Запускать глобальные проекты не стоит, а вот сделать первые шаги самое время.

Также день подходит, чтобы решать вопросы, связанные со здоровьем.

Сегодня будут иметь успех быстрые сделки и решения. Поэтому дела, в которых требуется терпение, лучше отложить.

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Общение может быть успешным, особенно в кругу энергичных людей. Поэтому это время нужно использовать для переговоров, решения и обсуждения вопросов.

Если эмоциональность будет зашкаливать, то это можно сгладить юмором и легкостью восприятия ситуации.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.