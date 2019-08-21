В конце августа украинцев ждут трехдневные выходные. Куда поехать на День независимости и во сколько обойдется путешествие – в материале Фактов ICTV.
Украина богата прекрасными местами, которые так и дышат историей нашего края. Предлагаем отойти от привычных туристических направлений и посетить менее известные, но оттого не менее прекрасные уголки нашей страны.
Маршрут выходного дня на День независимости от Фактов ICTV.
Сокровища Северной столицы
Однодневная экскурсия в Чернигов станет для вас настоящим открытием. Тут вы сможете походить по подземному комплексу с таинственными историями о призраке монаха, прогуляться по городу, посетить мистическую Виевскую церковь, а также продегустировать различные сорта черниговского пива.
Цена такой экскурсии от 550 грн. Сюда входит проезд из Киева, входные билеты по программе и опытный гид. За обед придется выложить порядка 100 гривен.
Усадьбы и дворцы Харьковщины
Вы сможете посетить усадьбу Шидловских, побывать в Пархомовском музее и заглянуть в усадьбу Натальевка.
Особой изюминкой тура станет Шаровский замок. Это белокаменная постройка конца XIX века неоготического стиля, бывшая помещичья усадьба. Она ни разу не перестраивалась и сохранила свой первозданный вид.
Цена такого тура, который стартует из Харькова, 290 грн. Сюда не входит проживание и питание.
Если вы остаетесь в гостеприимном Харькове еще на день, цены в отелях стартуют от 500 грн за ночь.
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Экскурсия в гетьманскую столицу
В Батурине Черниговской области находится полностью восстановленный дворец последнего гетмана Украины Кирилла Разумовского. Вы сможете побродить по национальному историко-культурному заповеднику Гетманская столица, осмотреть казацкие цитадели, археологический музей и домасудьи Кочубея.
Однодневная поездка в жемчужину казачества обойдется вам в 850 грн. Сюда входит переезд из Киева в Батурин, обед, гид и входные билеты.
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Тернополь и замки
На выходные на День независимости можно отправиться в трехдневный тур по Тернопольской области.
Во время поездки можно заглянуть в Вишневец и погулять по дворцово-парковому комплексу Вишневецкий дворец, который также называют Волынским Версалем. Это единственный дворец в Украине в стиле французского ренессанса.
Вишневецкий дворец.
Вечером можно поехать в Тернополь и прогуляться по городу с особым галицким шармом. В центре много уютных кафешек, где можно вкусно покушать и ощутить колорит города.
На второй день можно отправится в Збараж. На вершине горы, окруженной рекой Гнизна, возвышается Збаражский замок. Он является одновременно и дворцом, и крепостью. За толстыми стенами крепости сохранилась дворцовая роскошь.
И подытожит чудесное путешествие экскурсия в Белокриницу. Там вы сможете побывать во дворце в англо-готическом стиле и посетить графский дендропарк, который раскинулся рядом.
Замок в Белокринице.
Если брать автобусную экскурсию с переездом из Киева, то цены стартуют от 2900 грн. Сюда входит проживание, питание и проезды туристическим автобусом по запланированному маршруту. За входные билеты придется оплатить отдельно, это еще порядка 200 гривен.
Мистическая Ровенщина
Любители мистики могут отправиться в тур по Ровенской области. Там вы сможете заглянуть в Таракановский форт, где прогуляетесь по темным тоннелям и послушаете загадочные истории об этом месте от экскурсовода. Это одно из самых мистических мест Украины.
Таракановский форт.
А дальше вас ждет экскурсия в Дубенский замок. Тут можно лицом к лицу встретитесь с местным палачом, увидите его орудия пыток. Послушаете истории о любви и предательстве, свидетелями которых стали стены замка. И даже встретите местных призраков…
Дубенский замок.
Трехдневное путешествие с проездом, проживанием, питанием и экскурсиями обойдется вам в 3 тыс. грн.
К слову, Факты ICTV предлагают топ-5 загородных комплексов недалеко от Киева для отдыха на День независимости.