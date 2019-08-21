Китайской компании Sinogene Biotechnology Company впервые удалось создать клон кота.

21 июня родился котенок по кличке Чеснок, клонированный эмбрион которого подсадили суррогатной матери.

Таким образом компания Sinogene Biotechnology Company смогла клонировать кота.

Внешне клонированный кот выглядит так же, как и его оригинал, однако характер животного отличается.

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Китайская компания хочет использовать искусственный интеллект, чтобы клоны котов могли унаследовать воспоминания и черты характера оригинала.

Клонирование животного стоит около $35 тыс. и занимает приблизительно два месяца.

Некоторые люди уже забронировали клонирование своих кошек в случае их смерти.

К слову, ученые призвали человечество изменить подход к сельскому хозяйству.

Источник: Global Times