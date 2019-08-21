Действительно ли Марокко является арабской сказкой и самые распространенные мифы об этой стране читайте на Фактах ICTV.

Вечное лето, разноцветная страна и переменная валюта – это одни из самых распространенных мифов о Марокко.

Но украинка Елизавета Домбровская, которая проживает здесь уже четыре года, говорит совсем другое.

Как оказалось, зимой в Марокко холоднее, чем в Украине. Марокканцы мерзнут даже в собственных квартирах. Иногда температура в помещении может быть ниже, чем на улице.

Все потому, что в домах нет централизованного отопления и температура в помещении может составлять 13°.

Мы дома используем обогреватель и стараемся чаще выходить на улицу, чтобы погреться под лучами солнца, – говорит девушка.

Но холодный период в Марокко длится недолго. Загорать на пляжах можно с апреля и до октября.

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А вот то, что Марокко – это цветная страна – не совсем миф. Многие марокканские города имеют собственный цвет. Если это красный, то чуть ли не каждое здание этого города будет красным.

Марракеш считают красным городом, так как большинство зданий окрашены в красный цвет охры. Шауен – голубой город, а Танжер и Татуан – белые города, – объясняет Елизавета.

Кстати, интересно то, что белый цвет в Марокко – это цвет траура. Марокканцы носят одежду этого цвета в трагические периоды жизни.

Еще одним интересным фактом о Марокко является то, что когда в стране меняется власть, то перепечатывают банкноты. На месте старого правителя ставят портрет нового или сразу двух.

Сама же марокканская валюта – дирхам – стабильна. Она равна 2 грн 60 копеек.

К слову, ранее Факты ICTV писали все, что необходимо знать об отдыхе в Мьянме.