В сентябре дополнительных выходных дней не предвидеться.

Первый месяц осени не принесет украинцам дополнительных выходных, так как в сентябре нет государственных праздников.

Поэтому в сентябре украинцев ждут только девять выходных – субботы и воскресенья.

Начнется месяц с Дня знаний, который припадает на 1 сентября, воскресенье. Так как это выходной, школам предстоит самостоятельно решить, когда его отпраздновать и начать занятия.

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Некоторые школы проведут первый звонок в понедельник, 2 сентября. Тогда же и начнется первый учебный день.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.