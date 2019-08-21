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Факты / Lifestyle

Выходные в сентябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

В сентябре дополнительных выходных дней не предвидеться.

Выходные в сентябре: сколько дней будут отдыхать украинцы

Первый месяц осени не принесет украинцам дополнительных выходных, так как в сентябре нет государственных праздников.

Поэтому в сентябре украинцев ждут только девять выходных – субботы и воскресенья.

Начнется месяц с Дня знаний, который припадает на 1 сентября, воскресенье. Так как это выходной, школам предстоит самостоятельно решить, когда его отпраздновать и начать занятия.

Читайте:  Календарь праздников на август 2019

Некоторые школы проведут первый звонок в понедельник, 2 сентября. Тогда же и начнется первый учебный день.

К слову, Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

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