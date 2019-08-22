PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

22 августа праздник Матвея: народные приметы

22 августа праздник Матвея. Что можно и нельзя делать в этот день, читайте на Фактах ICTV.

День Матері 2019

22 августа отмечаем день Матвея.

На Руси существовало поверье о том, что в день Матвея, 22 августа, к коровьему вымени цепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скотину из хлева и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными.

Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве.

Читайте: Календарь праздников на август 2019

В это время шел сбор поздних сортов картофеля, бахчевых и помидоров. Продолжались работы по заготовке овощей на зиму.

Приметы на 22 августа

  • Если на Лаврентия устанавливается жаркая погода либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени.
  • Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.
  • Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка