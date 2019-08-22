22 августа праздник Матвея. Что можно и нельзя делать в этот день, читайте на Фактах ICTV.

22 августа отмечаем день Матвея.

На Руси существовало поверье о том, что в день Матвея, 22 августа, к коровьему вымени цепляется большое количество змей, которые высасывают молоко. Именно поэтому 22 августа старались не выпускать скотину из хлева и особо тщательно соблюдали все обычаи и приметы, связанные с этими животными.

Например, хозяйке 22 августа нельзя было доить корову в одиночестве.

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В это время шел сбор поздних сортов картофеля, бахчевых и помидоров. Продолжались работы по заготовке овощей на зиму.

Приметы на 22 августа

Если на Лаврентия устанавливается жаркая погода либо идут дожди, то такими же будут и следующие несколько дней, а осень значительно затянется по времени.

Нужно посмотреть на воду в полдень 22 августа. Если она тихая, то осень тоже будет спокойной, а зимой вьюг практически не будет.

Обильная роса утром 22 августа предвещает солнечный и теплый день.

Ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.