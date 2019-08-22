Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем флага Украины в прозе и стихах.

В Украине 23 августа отмечается День государственного флага.

Официально праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.

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В это день принято вывешить украинский флаг дома, на работе.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем флага для коллег, друзей и знакомых.

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Флагу желто-голубому

Этот праздник посвящен!

Если спросишь у любого,

То тебе ответит он,

Что цвет желтый – то пшеница,

Синий – это цвет небес!

В Украине пусть случится

Множество больших чудес,

Пусть добро и лад приходят

В каждый теплый, мирный дом,

Вера в атрибут народный

Не угаснет пускай в нем!

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День государственного флага наступил,

И весь великий наш народ объединил!

Гордится флагом наша вся страна,

Родная Украина – на свете ты одна!

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Поздравляю с Днем государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.

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Поздравляю с Днем украинского флага. Желаю мирного неба и светлой надежды, желаю веры и верности себе, своим близким и своей родине, желаю крепких сил и доброй памяти о пролитой крови за родину. Пусть гордо развивается флаг Украину на ветру, пусть и тебе по жизни сопутствует удача.

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