PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 22 августа

Каким будет 22 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

гороскоп

Подходящее время для спонтанных поступков. День весьма способствует любому творческому подходу в делах, особенно благоприятно творчеством заниматься совместно с детьми.

Эмоциональность временами может зашкаливать, поэтому при общении с окружающими стоит проявлять терпимость.

При этом сегодня есть все шансы решить возникшие трудности и расчистить себе путь, важно только не бояться и действовать. Принимать ключевые решения сегодня нежелательно.

Романтика будет проявляться, скорее, с оттенком страсти, нежели нежности и мягкости. Это стоит учитывать при общении с партнером.

Читайте: Гороскоп на неделю с 19 по 25 августа

Благоприятны любые очистительные процедуры для организма, в том числе пост.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка