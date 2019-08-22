Каким будет 22 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

Подходящее время для спонтанных поступков. День весьма способствует любому творческому подходу в делах, особенно благоприятно творчеством заниматься совместно с детьми.

Эмоциональность временами может зашкаливать, поэтому при общении с окружающими стоит проявлять терпимость.

При этом сегодня есть все шансы решить возникшие трудности и расчистить себе путь, важно только не бояться и действовать. Принимать ключевые решения сегодня нежелательно.

Романтика будет проявляться, скорее, с оттенком страсти, нежели нежности и мягкости. Это стоит учитывать при общении с партнером.

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Благоприятны любые очистительные процедуры для организма, в том числе пост.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.