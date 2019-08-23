День государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа. Об истории праздника и его значении – читайте на Фактах ICTV.

23День государственного флага в Украине отмечают накануне Дня независимости – 23 августа. Этот праздник посвящен одному из государственных символов Украины.

История праздника

Первое официальное признание украинского флага произошло 22 марта 1918 года, когда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание голубого и желтого цветов как флага Украинской Народной Республики.

А 28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон о Государственном флаге Украины, которым национальный флаг утверждался в качестве государственного.

На официальном уровне День государственного флага начали отмечать с 2004 года после подписания президентом Леонидом Кучмой соответствующего указа. Но долгое время его отмечали 24 июля и только в Киеве. Поскольку именно в этот день в 1990 году над зданием Киевской городской администрации был впервые поднят сине-желтый флаг.

По всей Украине День государственного флага начали отмечать с 2009 года, когда президент Виктор Ющенко внес изменения об официальной церемонии поднятия флага во всей стране.

Дата 23 августа была выбрана из-за того, что в 1991 году именно в этот день в Верховную Раду внесли сине-желтый флаг.

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Значение цветов Государственного флага Украины

Государственный флаг Украины – это полотно из двух горизонтальных полос синего и желтого цветов.

По одному из самых популярных толкований, синий цвет символизирует ясное небо, а желтый – спелые пшеничные поля.

Еще одна мысль, которая бытует в народе, говорит, что сочетание таких цветов является символом двух стихий – воды и огня.

С религиозной точки зрения, синий цвет – это Божья сила, а желтый – вера.

Согласно еще одному менее популярному толкованию, желтый цвет означает огненное, активное божественное начало, а синий – признак консервативности и пассивности.

К слову, ранее Факты ICTV писали, куда пойти на День независимости.