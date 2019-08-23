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День независимости 2019: знаете ли вы историю Украины? – ТЕСТ

Факты ICTV предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете историю Украины.

День незалежності

24 августа украинцы будут праздновать самый главный праздник – День независимости.

В этом году нашему государству исполнится 28 лет.

Читайте: Куда пойти на День независимости: афиша мероприятий

Мы решили подготовиться к празднику, и придумали для вас 10 интересных вопросов на знание истории нашей страны.

Ранее Факты ICTV писали, какой будет погода на День независимости Украины.

Фото: Dreamstime

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