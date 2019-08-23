Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем флага Украины в прозе и стихах.
В Украине 23 августа отмечается День государственного флага.
Официально праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.
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В это день принято вывешить украинский флаг дома, на работе.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем флага для коллег, друзей и знакомых.
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Флагу желто-голубому
Этот праздник посвящен!
Если спросишь у любого,
То тебе ответит он,
Что цвет желтый – то пшеница,
Синий – это цвет небес!
В Украине пусть случится
Множество больших чудес,
Пусть добро и лад приходят
В каждый теплый, мирный дом,
Вера в атрибут народный
Не угаснет пускай в нем!
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День государственного флага наступил,
И весь великий наш народ объединил!
Гордится флагом наша вся страна,
Родная Украина – на свете ты одна!
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Поздравляю с Днем государственного флага Украины. Желаю, чтобы небо над головой было всегда ясным и голубым, а урожай щедрым и богатым. Пусть флаг Украины гордо вьется на ветру и наполняет душу патриотизмом и стремлением к светлому будущему.
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Поздравляю с Днем украинского флага. Желаю мирного неба и светлой надежды, желаю веры и верности себе, своим близким и своей родине, желаю крепких сил и доброй памяти о пролитой крови за родину. Пусть гордо развивается флаг Украину на ветру, пусть и тебе по жизни сопутствует удача.
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