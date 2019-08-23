Каким будет 23 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

Ближайшие дни достаточно нестабильное время, есть возможность на желаниях и эмоциях совершать разного рода поступки, которые в дальнейшем могут не дать результата или принести разочарование.

Взвешивать все варианты и приходить к непредвзятому итогу в ближайшие три дня будет достаточно сложно. Лучше взять паузу для принятия решения, чтобы утром, проснувшись, вновь спросить себя, а действительно ли вы хотите именно этого.

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Общение может быть разрушено желанием владеть ситуацией или быть в центре внимания. Особенно бережными стоит быть с партнером, а также в зону конфликта могут попадать коллеги по работе и младшие братья и сестры.

Лучше всего запланировать себе разгрузку от внутреннего напряжения через активное времяпрепровождение. Любые виды деятельности, которые займут вас физически и будут вне социальных контактов, сегодня очень уместны и помогут пройти день эффективно.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали гороскоп для всех знаков зодиака на август 2019.