Что посмотреть на День независимости по телевизору – читайте на Фактах ICTV.

На День независимости украинцы будут отдыхать три дня – 24, 25 и 26 августа. Кто-то поедет отдыхать за город, а кто-то все дни будет наслаждаться насыщенной программой запланированных культурных мероприятий.

Чтобы никому не пришлось скучать, телеканалы подготовили для просмотра на День независимости несколько фильмов украинского производства.

Благородные бродяги

События фильма происходят во Львове, в 1938-39 годах. Это история о двух львовских батярах – Боде и Миреке. Двое авантюристов живут по принципу Любить Львов, женщин и шутки.

Но их и без того не скучная жизнь набирает обороты, когда двое мужчин становятся опекунами юной Христи.

Где и когда смотреть: ICTV, 24 августа в 14.20.

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Сторожевая застава

Это приключенческий фильм-фэнтези. Он рассказывает о приключениях школьника Витька, который с помощью портала попадает на тысячу лет назад.

Школьник оказывается в Киевской Руси. Здесь ему нужно встретиться с легендарными героями Олешком, Ильей и Добрыней. Вместе с богатырями Виктор должен пережить бой с половцами, мифическими существами и черной магией.

Где и когда смотреть: Новый канал, 24 августа в 16.40.

Похищенная принцесса

Украинский 3D-анимационный фильм-фэнтези. Странствующий артист Руслан, мечтающий стать рыцарем, влюбился в прекрасную Милу – дочь киевского князя. Но злой колдун Черномор на глазах Руслана похитил возлюбленную, стремясь превратить силу ее любви в собственную колдовскую мощь.

Не раздумывая, Руслан пошел за украденной принцессой, чтобы, преодолев все препятствия доказать, что настоящая любовь – сильнее, чем магия.

Где и когда смотреть: Новый канал, 24 августа в 15.00.

К слову, ранее Факты ICTV писали о топ-5 украинских фильмов ко Дню независимости Украины.