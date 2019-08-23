Ежегодно 23 августа в Украине отмечают День государственного флага. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем флага в картинках.
Изначально День флага Украины праздновали только в Киеве на муниципальном уровне, однако в 2004 году указом второго президента Леонида Кучмы праздник стал общегосударственным.
Именно 23 августа 1991 года народные депутаты внесли сине-желтый флаг Украины в сессионный зал Верховной Рады.
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Государственный символ освятил священник УАПЦ Петр Бойко.
Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем флага в картинках.
В Украине отмечают День флага: поздравления в картинках / 6 фотографий
К слову, опрос показал, что 68% украинцев считают День независимости государственным праздником.
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