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День независимости 2019: знаете ли вы географию Украины (ТЕСТ)

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете географию Украины.

День независимости 2019: знаете ли вы географию Украины (ТЕСТ)

Совсем скоро, 24 августа,  украинцы будут праздновать День независимости.

В этом году Украине исполнится 28 лет.

Читайте: День независимости 2019: знаете ли вы историю Украины? – ТЕСТ

Наша редакция придумала для вас 10 “легких” вопросов по географии нашей страны.

Ранее Факты ICTV писали, что посмотреть на День независимости по телевизору.

Фото: Dreamstime

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