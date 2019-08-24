24 августа Украина отмечает главный праздник страны – День независимости. Факты ICTV предлагают поздравить своих близких патриотическими СМС в стихах и открытками.
День независимости Украины отмечают именно 24 августа, поскольку в этот день был принят Акт провозглашения независимости Украины.
В этот день во многих городах страны проходят торжественные мероприятия.
Например, в Киеве в 2019 году проведут Шествие достоинства, в котором примут участие украинские военные. Также в праздничный день президент Владимир Зеленский обратится к украинцам.
Читайте: Где смотреть марш на День независимости 2019
Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем независимости Украины.
Главный праздник Украины наступил,
День Независимости празднуем мы дружно,
И пусть когда-то смысл иной в нем был,
Сегодня забывать о нем не нужно.
Друг другу в этот день мы пожелаем
Достойно испытания проходить,
Жить так, как все мы искренне мечтаем,
И искренне страну свою любить.
***
В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.
Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.
Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.
***
Украина нынче отмечает
Независимость свою!
Потому и поздравляю,
Пожелать тебе хочу,
Чтоб страна лишь процветала,
Населенье чтоб росло.
Чтоб проблемок было мало,
Чтоб все было хорошо.
***
С Днем независимости
Я всю Украину поздравляю,
Большого счастья и добра
Народу от души желаю.
Пусть процветает неизменно
Наша прекрасная страна,
Судьба больших и ярких взлетов
Пусть будет свыше ей дана.
***
У нас сегодня праздник главный,
Независимости день,
Хотим отпраздновать его мы славно,
Поднялись на еще одну ступень.
Стране удачи, процветания,
Народу — радости, любви,
Чтоб исполнялись все желания,
Характер не был уязвим!
***
Сегодня огромная наша страна
Дружно кричит Ура и Ура,
Сегодня народ не уснет до утра,
Друг другу сегодня желаем добра!
***
Как долго ждала вся страна
Такой чудесной светлой даты,
Когда свободу вдохнет она
И этим духом будет объята.
Пусть будет независимость для нас
Тем счастьем, что так нужно для народа,
Пусть будет мир, достаток, хлеба запас,
Пусть будет урожай на поле, в огородах…
Пусть ходят украинцы в вышиванках:
В офисах, школах и сельских лавках,
Пусть Гимн торжественно везде звучит —
Пусть эта дата для нас все в жизни значит!
К слову, Факты ICTV публиковали афишу мероприятий на День независимости в 2019 году.
Фото: art-shop.com.ua, web.telegram.org.ru, cdu.edu.ua, ua.all.biz, www.uaua.info