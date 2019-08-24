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Факты / Lifestyle

День независимости Украины – лучшие СМС-поздравления и открытки

24 августа Украина отмечает главный праздник страны – День независимости. Факты ICTV предлагают поздравить своих близких патриотическими СМС в стихах и открытками.

День незалежності 2019

День независимости Украины отмечают именно 24 августа, поскольку в этот день был принят Акт провозглашения независимости Украины.

В этот день во многих городах страны проходят торжественные мероприятия.

Например, в Киеве в 2019 году проведут Шествие достоинства, в котором примут участие украинские военные. Также в праздничный день президент Владимир Зеленский обратится к украинцам.

Читайте: Где смотреть марш на День независимости 2019

Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем независимости Украины.

Главный праздник Украины наступил,
День Независимости празднуем мы дружно,
И пусть когда-то смысл иной в нем был,
Сегодня забывать о нем не нужно.

Друг другу в этот день мы пожелаем
Достойно испытания проходить,
Жить так, как все мы искренне мечтаем,
И искренне страну свою любить.

***

В независимости день
Счастья вам желаю.
Процветания, богатства
Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине
Мирно, хорошо жилось.
Чтобы всегда нам всем хотелось,
Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,
Как страна родная.
Независимости в сердце
Нынче вам желаю.

***

Украина нынче отмечает
Независимость свою!
Потому и поздравляю,
Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,
Населенье чтоб росло.
Чтоб проблемок было мало,
Чтоб все было хорошо.

***

С Днем независимости
Я всю Украину поздравляю,
Большого счастья и добра
Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно
Наша прекрасная страна,
Судьба больших и ярких взлетов
Пусть будет свыше ей дана.

***

У нас сегодня праздник главный,
Независимости день,
Хотим отпраздновать его мы славно,
Поднялись на еще одну ступень.

Стране удачи, процветания,
Народу — радости, любви,
Чтоб исполнялись все желания,
Характер не был уязвим!

***

Сегодня огромная наша страна
Дружно кричит Ура и Ура,
Сегодня народ не уснет до утра,
Друг другу сегодня желаем добра!

***

Как долго ждала вся страна
Такой чудесной светлой даты,
Когда свободу вдохнет она
И этим духом будет объята.

Пусть будет независимость для нас
Тем счастьем, что так нужно для народа,
Пусть будет мир, достаток, хлеба запас,
Пусть будет урожай на поле, в огородах…

Пусть ходят украинцы в вышиванках:
В офисах, школах и сельских лавках,
Пусть Гимн торжественно везде звучит —
Пусть эта дата для нас все в жизни значит!

 

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День независимости Украины – лучшие СМС-поздравления и открытки / 5 фотографий

К слову, Факты ICTV публиковали афишу мероприятий на День независимости в 2019 году.

Фотоart-shop.com.ua, web.telegram.org.rucdu.edu.uaua.all.bizwww.uaua.info

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