24 августа Украина отмечает главный праздник страны – День независимости. Факты ICTV предлагают поздравить своих близких патриотическими СМС в стихах и открытками.

День независимости Украины отмечают именно 24 августа, поскольку в этот день был принят Акт провозглашения независимости Украины.

В этот день во многих городах страны проходят торжественные мероприятия.

Например, в Киеве в 2019 году проведут Шествие достоинства, в котором примут участие украинские военные. Также в праздничный день президент Владимир Зеленский обратится к украинцам.

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Факты ICTV предлагают вам подборку поздравлений с Днем независимости Украины.

Главный праздник Украины наступил,

День Независимости празднуем мы дружно,

И пусть когда-то смысл иной в нем был,

Сегодня забывать о нем не нужно.

Друг другу в этот день мы пожелаем

Достойно испытания проходить,

Жить так, как все мы искренне мечтаем,

И искренне страну свою любить.

***

В независимости день

Счастья вам желаю.

Процветания, богатства

Я стране желаю.

Чтобы в милой Украине

Мирно, хорошо жилось.

Чтобы всегда нам всем хотелось,

Получалось и моглось.

Чтоб свободны были мы,

Как страна родная.

Независимости в сердце

Нынче вам желаю.

***

Украина нынче отмечает

Независимость свою!

Потому и поздравляю,

Пожелать тебе хочу,

Чтоб страна лишь процветала,

Населенье чтоб росло.

Чтоб проблемок было мало,

Чтоб все было хорошо.

***

С Днем независимости

Я всю Украину поздравляю,

Большого счастья и добра

Народу от души желаю.

Пусть процветает неизменно

Наша прекрасная страна,

Судьба больших и ярких взлетов

Пусть будет свыше ей дана.

***

У нас сегодня праздник главный,

Независимости день,

Хотим отпраздновать его мы славно,

Поднялись на еще одну ступень.

Стране удачи, процветания,

Народу — радости, любви,

Чтоб исполнялись все желания,

Характер не был уязвим!

***

Сегодня огромная наша страна

Дружно кричит Ура и Ура,

Сегодня народ не уснет до утра,

Друг другу сегодня желаем добра!

***

Как долго ждала вся страна

Такой чудесной светлой даты,

Когда свободу вдохнет она

И этим духом будет объята.

Пусть будет независимость для нас

Тем счастьем, что так нужно для народа,

Пусть будет мир, достаток, хлеба запас,

Пусть будет урожай на поле, в огородах…

Пусть ходят украинцы в вышиванках:

В офисах, школах и сельских лавках,

Пусть Гимн торжественно везде звучит —

Пусть эта дата для нас все в жизни значит!



















День независимости Украины – лучшие СМС-поздравления и открытки / 5 фотографий

К слову, Факты ICTV публиковали афишу мероприятий на День независимости в 2019 году.

Фото: art-shop.com.ua, web.telegram.org.ru, cdu.edu.ua, ua.all.biz, www.uaua.info