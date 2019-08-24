Каким будет 24 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

Сегодня может наблюдаться напряжение и резкие высказывания в отношениях. Негативный эффект от них может сказаться в будущем.

Всю деятельность в этот день желательно планировать в благожелательном ключе. Лучше отказаться от дел, которые связанны с разрушением и конфликтами.

Эффект от контактов, реакций и внутреннего состояния может быть долгосрочным, потому нужно оставаться осознанными.

Можно заняться вопросами здоровья, особенно профилактикой болезней.

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Хорошая идея – привести свой бюджет в порядок, также стоит аккуратно относиться к расходам.

Неблагоприятным сегодня считается начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.