Впервые в истории в космосе зафиксировали преступление, расследованием которого теперь занимается NASA.

Между двумя женщинами-астронавтами Энн МакКлейн и Саммер Уорден возник правовой спор. МакКлейн незаконно следила за состоянием счета Уорден, в том числе во время своей миссии на Международной космической станции (МКС).

Таким образом, это дело стало первым преступлением, совершенным в космосе. Сейчас его расследованием занимается NASA.

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В Центре глобального космического права университета Кливленда, а также в самом NASA подтвердили, что им не известно ни об одном более раннем преступлении, совершенном на Международной космической станции.

К слову, впервые в истории космонавты попытались сыграть в теннис в невесомости.