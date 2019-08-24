24 августа именины празднуют Александр, Василий, Максим, Федор (Феодор). Народные приметы на 24 августа – читайте в материале.

24 августа День ангела отмечают Александр, Василий, Максим и Федор. Поэтому, если среди ваших друзей или близких есть люди с такими именами, то не забудьте их поздравить.

Народные приметы на 16 августа

По церковному календарю, 24 августа чтят память мученика Евпла, который прославился тем, что носил с собой Евангелие и при любой удобной возможности пытался произнести проповедь.

Даже во время казни он пытался проповедовать, потому умер со словом Божьим на устах.

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24 августа было принято стричь овец и готовить вещи на зиму.

Наши предки верили, если ветер, который ранее дул несколько дней, наконец прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.

Дождь во время восхода солнца – примета к тому, что непогода продлится в течение нескольких дней.

Если день Евпла выпадает на новолуние и в это время стоит ясная погода – в сентябре дождей будет очень мало.

Утром туман стелется над поверхностью водоемов – примета того, что будет несколько погожих дней.

К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь праздников на август.