Если для вас отпуск – это не только отдых на пляже и купание в море, то Факты ICTV подготовили топ-10 книг, которые стоит почитать.

Кто-то ждет отпуск, чтобы позагорать на пляже, искупаться в море и побездельничать. Для кого-то это идеальное время, чтобы почитать что-то новенькое или из классики.

Что почитать в отпуске – читайте в материале Факты ICTV.

Лина Данэм. Не такая девушка

Книга идеально подойдет для прочтения женщинам. Лина Данэм – исполнительный продюсер, сценаристка и режиссер комедийного сериала Девушки. Она хорошо разбирается в неприятностях, неудобных ситуациях и всевозможных проблемах. В мемуарах Лина рассказывает о себе.

Это искренний и иронический рассказ о том, чего в своей жизни учится каждая девушка. История о превращении неуклюжей и некрасивой девчонки в современную, сильную и уверенную в себе молодую женщину, о преодолении собственных комплексов и одиночества.

Эрнест Хемингуэй. Фиеста. И восходит солнце

Если вы ценитель классики, то эта книга для вас. Роман рассказывает о том, как это – пройти через все ужасы войны и вернуться в мир, который их не видел.

Главный герой романа Фиеста. И восходит солнце – бывший американский журналист Джейк Барнс знает это как никто другой. Блуждая по улицам прекрасных городов, участвуя в охоте и соревнованиях, бросаясь в авантюры, он пытается вновь почувствовать себя живым. Но дерзкие развлечения и алкоголь не всегда могут приглушить разочарование и заполнить пустоту.

Поэтому в итоге все, что остается, таким, как он – это праздновать фиесту и ждать нового рассвета.

Стивен Хокинг. Короткая история времени

Произведение написано живым языком и рассчитано на широкий круг читателей без академических знаний по физике. Поэтому вы с легкостью узнаете о появлении Вселенной, черных дырах, теории суперструн и квантовой механике.

Ростислав Семкив. Как читать классиков

Если вам никогда не удавалось дочитать до конца Трех мушкетеров или вас просто пугало количество страниц, то эта книга идеальный выход из ситуации. Известный литературовед и критик легко и ненавязчиво объясняет, как с удовольствием читать классику, в том числе и между строк, и как разработать собственную стратегию чтения.

Пола Маклейн. Леди Африка

Леди Африка – это история бунтарской жизни Берилл Маркгем, которая была первой женщиной-летчицей на Африканском континенте. Она вошла в историю благодаря тому, что первой выполнила беспосадочный перелет через Атлантику с востока на запад.

Книга понравится ценителям сразу многих жанров: биографии, путешествий, истории. Здесь и о Кении, и об авиации, и о безумных приключениях и перипетиях, с которыми сталкивается главная героиня.

Артур Конан Дойл. Опасная работа. Дневник арктических приключений

Если вы любите классическую литературу и захватывающие приключения, тогда эта книга – для вас. Она погрузит в грандиозное путешествие по Арктике. В этой книге классик детективного жанра откроется для вас с новой стороны.

Эта книга написана Артуром Конан Дойлом под большим впечатлением от поездки в Арктику, где он побывал еще студентом-медиком. Опыт пребывания на китобойне Надежда и впечатления он описал в своем дневнике, который наполнен описаниями природы Арктики и моряцкого быта.

Туве Янсон. Летняя книга

Летняя книга – сборник рассказов от шведской писательницы, подарившая миру знаменитых муми-троллей. Ее положительно отметили многие известные издания.

В книге рассказывается о жизни маленькой семьи Софии, которая живет на острове. Девочка с бабушкой проводят вместе много времени – гуляют, исследуют и просто общаются. Только одной темы они не касаются – смерти мамы Софии. Это маленькие истории о семье, природе, любви и грусти, о взаимоотношениях и том, как важна память.

Эта книга придется по душе всем любителям глубокой сентиментальной прозы, одинаково способной заставить читателей улыбаться и грустить вместе с главными героями, наслаждаясь окружающей природой одинокого острова.

Джек Керуак. В дороге

Это рассказ о судьбе и боли целого поколения, построенный как джазовая импровизация. В дороге называют лирическим романом странствий. Его герои – люди дороги, те же хипстеры, битники, которые жили духом свободы и наслаждения. Их ценности – это путь из одного конца страны в другой, джаз, любовь, выпивка и ночные беседы-откровения.

Каждое новое поколение находило в битниках что-то свое, и главный герой романа, бабник и пьяница Дин Мориарти и сегодня путешествует на своем дребезжащем автомобиле по дороге, которая никогда не кончится.

Рэй Брэдбери. Вино из одуванчиков

Повесть описывает три летних месяца из жизни главного героя – 12-летнего мальчика Дугласа Сполдинга, который живет в городке Грин Таун.

Стиль написания книги легкий. Природа, люди, события описаны по-детски живо и ярко. Вкусы, запахи, характеры, судьбы можно пробовать, как вино из названия.

Его ежегодно готовит дед главного героя. И напиток из одуванчиков становится символом времени, а каждый глоток – воспоминанием, как все, что случилось с героем, его родными, друзьями и соседями летом 1928 года, было с любовью собрано и закупорено в бутылки.

Джером Клапка Джером. Трое в лодке, не считая собаки

Это повесть о трех закадычных друзьях, путешествующих на лодке по Темзе. Она смешит людей уже более 200 лет.

Харрис, Джей и Джордж решают отдохнуть от городской суеты, но, как вскоре выясняется, не все так просто. Любая мелочь – начиная от сборов и заканчивая попыткой открыть банку с консервами, – может стать причиной забавных приключений. А когда в лодке, кроме трех задорных джентльменов, присутствует еще и крайне энергичный фокстерьер, веселье гарантировано, особенно читателям.

Ранее Факты ICTV публиковали топ-5 самых ожидаемых книжных новинок 2019.