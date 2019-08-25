25 августа стартовал фестиваль Burning Man, который продлится до 2 сентября. О том, как попасть на фестиваль и что там происходит – читайте в материале Факты ICTV.

Фестиваль искусства Burning Man проходит ежегодно в пустыне Блэк Рок в штате Невада, США.

Burning Man будет длится до Дня труда, который отмечается в первый понедельник сентября.

История создания Burning Man

Впервые фестиваль прошел в 1986 году. Тогда на пляже в Сан-Франциско группа друзей сожгла небольшого деревянного человека. Впоследствии эта традиция и стала основополагающей.

Название Burning Man переводится, как горящий человек, и сжигание теперь уже огромной деревянной статуи является ритуалом, завершающим фестиваль.

На первом Burning Man присутствовали 20 человек, а с 2013 года посещаемость составляет около 70 тыс. человек.

Цель Burning Man

Организаторы называют фестиваль экспериментом по созданию сообщества радикального самовыражения, при этом полностью полагающегося только на себя.

Каждый участник фестиваля несет ответственность за свое жизнеобеспечение. То есть каждый, кто хочет посетить действо, должен брать с собой питание, воду, защиту от солнца, ветра, холода, палатку и все, что может пригодиться в походе.

Также после окончания Burning Man участники должны “очистить пустыню” и скрыть все следы своего пребывания там.

Что происходит на Burning Man

На неделю в пустыне устанавливаются произведения современного искусства. Чаще всего они фантастических форм. Многие из них сжигают до Дня труда.

На время фестиваля по пустыне ездят сотни мутированных машин самого невероятного облика, а участники ходят в таких же сюрреалистичных костюмах.

Burning Man считается очень модным фестивалем, и его ежегодно посещает множество звезд.

Также здесь круглосуточно работают диджеи и танцуют пиджеи.

Как попасть на Burning Man

Чтобы попасть на Burning Man, нужно купить билет. Его цена составляет $425, $990 и $1 200. Различие между ними только в цене.

На билеты за $990 и $1 200 меньший ажиотаж и их проще приобрести.

Для покупки билета сначала необходимо зарегистрироваться. Приобрести его можно только в определенные даты.

Для дорогих билетов регистрация на покупку длится с 25 по 27 января, а продажа стартует 1 февраля.

Для билета за $425 необходимо зарегистрироваться на profiles.burningman.org и 28 марта около 20.00 быть готовым оплатить покупку.

Приобретение превращается в своего рода лотерею, ведь возможность выкупить билет дается случайным образом.

Купить его поможет везение, потому что желающих очень много, а мест ограниченное количество. Фестиваль рассчитан на 70 тыс. человек.

К слову, с покупкой нельзя медлить, ведь все билеты раскупают за 30 минут.

Итак, около 20.00 28 марта вы заходите в свой Burner Profile и нажимаете кнопку Встать в очередь. К слову, после нажатия кнопки не стоит обновлять страницу, потому что вы отправитесь в конец списка.

Ровно в 20.00 в очередь заходит человек или бот и начинает идти по очереди. Когда он дойдет до конца списка, тогда высветится сообщение, что вам разрешено купить билет или что все билеты распроданы. Обычно для этого стоит подождать 30-40 минут.

Когда появится окно с возможностью выкупить билет, необходимо совершить эту операцию за 10 секунд, иначе вы вернетесь в начало очереди, а шанс выкупить ваш билет перейдет к следующему.

За один раз можно купить максимум два билета.

Если покупка состоялась, тогда необходимо решить, каким образом вам его доставят.

Билет на фестиваль не электронный. Его всегда делают очень красивым, чтобы участники могли его оставить себе на память.

Получить его можно двумя способами – по почте или забрать перед въездом в специальной кассе.

Если купить билет не удалось, то есть еще два варианта – программы STEP и OMG Sale. Там необходимо зарегистрироваться и ежедневно проверять почту. В программе могут появится билеты от людей, которые по каким-либо причинам не могут посетить фестиваль.

Напомним, Факты ICTV публиковали лучшие фотографии с Burning Man, который прошел в 2018 году и был посвящен фантасту Айзеку Азимову.