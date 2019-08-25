25 августа в пустыне Блэк Рок американского штата Невада стартовал фестиваль Burning Man 2019. Об интересных фактах и украинцах на нем – в материале Фактов ICTV.

В 1986 году Burning Man основали двое мужчин, которые сожгли на пляже в Сан-Франциско деревянное чучело в виде человека с собакой – как акт радикального самовыражения из-за неразделенной любви. Это стало ежегодной традицией. Название Burning Man переводится, как горящий человек, и сжигание теперь уже огромной деревянной статуи является ритуалом, который завершает фестиваль.

По заранее определенной тематике событие стало проходить только с 1995 года. Первой стала тема Добро и зло.

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В 2011 году на Burning Man прибыло рекордное количество участников – почти 54 тыс., которые разместились в более чем 900 лагерях. Кстати, они сами обеспечивают себя едой и жильем, а по окончании обязаны убрать за собой, чтобы не осталось и следа их пребывания в пустыне.

Украинцы на Burning Man

На фестивале ежегодно присутствует первый тематический украинский лагерь Kurenivka. Поэтому если нет компании, то можно присоединиться к ним.

В 2015 году на фестивале впервые представили работу украинского художника – скульптуру Любовь Александра Милова.

В 2019 году команды из Украины, США и Канады создадут большой совместный арт-объект на Burning Man. Это будет 30-метровая пирамида с лазерной проекцией. Украинские художники подготовят семь перформансов в главной тематике Burning Man этого года – Метамарфозы.

Кроме того, украинцы представят инсталляцию в форме бабочки, расписанной в петриковском стиле. Кстати, Forbes уже включил украинский проект Catharsis в список Outrageous Art Installations Burning Man 2019.

Фестиваль посещают украинские звезды и даже политики. Одни из самых известных – нардеп Сергей Лещенко с супругой Анастасией Топольской.























Burning Man: семь интересных фактов о фестивале и украинцах на нем / 6 фотографий

Ранее Факты ICTV рассказывали о фестивале Burning Man, который начался 25 августа и продлится до 2 сентября.

Фото: Burning Man