День шахтера – профессиональный праздник, который отмечается каждое последнее воскресенье августа.

В этом году День шахтера выпал на 25 августа. Впервые его официально отмечали 29 августа 1948 года.

Считается, что поводом для основания Дня шахтера стал рекорд, который в ночь с 30 на 31 августа установил Алексей Стаханов.

Именно для многих городов Донбасса этот день – главный праздник, который отмечается шумными концертами и народными гуляниями.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления для работников это нелегкой профессии.

Тяжелый труд пускай оценят,

И по заслугам наградят,

И в День Шахтера поздравляем,

Салюты в небо полетят!

Желаем много лет счастливых,

Здоровья и во всем побед,

Друзей надежных и правдивых,

Не знать недугов, зла и бед!

***

У всех шахтеров нынче праздник

И он заслуженный вполне,

Ведь каждый день, спускаясь в лаву,

Они как будто на войне.

Ваш труд и сложен, и опасен,

Так пусть же каждому из вас

Подарит День шахтера счастье,

За труд ваш доблестный воздаст.

Чтобы жили вы и процветали,

Давали уголь на-гора.

Чтоб все шахтеров уважали.

Респект вам, братцы, и хвала!

***

Профессии вашей — поклон и почет.

С праздником, смелый, отважный шахтер!

Желаем удачи и верных друзей,

Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,

Еще безопасности, где бы ты ни был.

Желаем любви, уважения, достатка

И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

С днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита

И бодрости духа во всем.

Пусть разные трудности жизни

Шахтерам будут ни по чем.

***

С Днем шахтера поздравляем,

Благодарность объявляем:

За работу и умение,

За труды и за стремление!

Пусть опасность прочь бежит,

Жизнь на месте не стоит,

А удача и везение

Вам приносят вдохновение!

Шахты будут идеальны,

А зарплаты — триумфальны.

Стимул будет пусть большой,

Чтоб работалось с душой!

***

Труд тяжелый и суровый —

Уголь в шахте добывать…

Поздравляем всех шахтеров

И хотим вам пожелать:

Пусть опасности обходят

Вас в работе стороной,

При любом чтоб обороте

Возвращались вы домой,

Где вас любят, ждут и ценят,

Согревают добротой.

Пусть счастливым будет время,

Проведенное с семьей.

***

С днем шахтера поздравляю,

Праздник ваш очень большой.

Вам здоровым быть желаю,

Своим телом и душой.

Сил вам больше и терпения,

Счастья, мира и везения.

Труд мы ваш благословляем,

Вас шахтеров уважаем!

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