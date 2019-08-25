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Факты / Lifestyle

День шахтера 2019 – лучшие поздравления

День шахтера – профессиональный праздник, который отмечается каждое последнее воскресенье августа.

День шахтаря 2019

В этом году День шахтера выпал на 25 августа. Впервые его официально отмечали 29 августа 1948 года.

Считается, что поводом для основания Дня шахтера стал рекорд, который в ночь с 30 на 31 августа установил Алексей Стаханов.

Именно для многих городов Донбасса этот день – главный праздник, который отмечается шумными концертами и народными гуляниями.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления для работников это нелегкой профессии.

Тяжелый труд пускай оценят,
И по заслугам наградят,
И в День Шахтера поздравляем,
Салюты в небо полетят!

Желаем много лет счастливых,
Здоровья и во всем побед,
Друзей надежных и правдивых,
Не знать недугов, зла и бед!

***

У всех шахтеров нынче праздник
И он заслуженный вполне,
Ведь каждый день, спускаясь в лаву,
Они как будто на войне.

Ваш труд и сложен, и опасен,
Так пусть же каждому из вас
Подарит День шахтера счастье,
За труд ваш доблестный воздаст.

Чтобы жили вы и процветали,
Давали уголь на-гора.
Чтоб все шахтеров уважали.
Респект вам, братцы, и хвала!

***

Профессии вашей — поклон и почет.
С праздником, смелый, отважный шахтер!
Желаем удачи и верных друзей,
Веселых событий и солнечных дней.

Здоровья, терпения — целую глыбу,
Еще безопасности, где бы ты ни был.
Желаем любви, уважения, достатка
И бурного счастья, чтоб жизнь была гладкой!

***

С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.

Здоровья крепче гранита
И бодрости духа во всем.
Пусть разные трудности жизни
Шахтерам будут ни по чем.

***

С Днем шахтера поздравляем,
Благодарность объявляем:
За работу и умение,
За труды и за стремление!

Пусть опасность прочь бежит,
Жизнь на месте не стоит,
А удача и везение
Вам приносят вдохновение!

Шахты будут идеальны,
А зарплаты — триумфальны.
Стимул будет пусть большой,
Чтоб работалось с душой!

***

Труд тяжелый и суровый —
Уголь в шахте добывать…
Поздравляем всех шахтеров
И хотим вам пожелать:
Пусть опасности обходят
Вас в работе стороной,
При любом чтоб обороте
Возвращались вы домой,
Где вас любят, ждут и ценят,
Согревают добротой.
Пусть счастливым будет время,
Проведенное с семьей.

***

С днем шахтера поздравляю,
Праздник ваш очень большой.
Вам здоровым быть желаю,
Своим телом и душой.

Сил вам больше и терпения,
Счастья, мира и везения.
Труд мы ваш благословляем,
Вас шахтеров уважаем!

К слову, за 2018 год предприятия ДТЭК Добропольеуголь нарастили добычу угля.

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