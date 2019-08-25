День шахтера 2019 в Украине отмечают 25 августа. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.
День шахтера в Украине каждый год празднуют в последнее воскресенье августа. Он установлен указом первого президента Леонида Кравчука от 16 августа 1993 года.
Праздник был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года. Первый раз его отметили 29 августа 1948 года.
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В этот день принято поздравлять горняков и благодарить их за работу.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем шахтера в картинках.
День шахтера: лучшие поздравления в картинках / 5 фотографий
Ранее Факты ICTV собрали лучшие поздравления к Дню шахтера.
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