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День шахтера: лучшие поздравления в картинках

День шахтера 2019 в Украине отмечают 25 августа. Факты ICTV собрали лучшие поздравления с праздником.

лучшие поздравления в картинках с Днем шахтера

День шахтера в Украине каждый год празднуют в последнее воскресенье августа. Он установлен указом первого президента Леонида Кравчука от 16 августа 1993 года.

Праздник был официально утвержден в СССР 10 сентября 1947 года. Первый раз его отметили 29 августа 1948 года.

Читайте: День шахтера: Зеленский отметил горняков государственными наградами

В этот день принято поздравлять горняков и благодарить их за работу.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем шахтера в картинках.

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День шахтера: лучшие поздравления в картинках / 5 фотографий

Ранее Факты ICTV собрали лучшие поздравления к Дню шахтера.

Фото: Dreamstime

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