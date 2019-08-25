PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Гороскоп на сегодня, 25 августа

Каким будет 25 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 25 августа

День располагает к активности, но не стоит перенапрягаться. Все хорошо в меру. Активность желательна такая, которая вас расслабляет, наполняет и скорее можно ее приравнивать к отдыху, нежели к заботам и делам.

По возможности день стоит проводить на природе. В общении упор лучше делать на искренность, проявление доброты.

Читайте: Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака

Принятие серьезных решений, а также конфликтные ситуации сегодня желательно исключить. Также как не стоит нагружать себя непосильными делами или работой, которая изматывает.

Благоприятно: стрижка волос, начало поездок и путешествий.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков зодиака.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка