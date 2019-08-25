Какие праздники будут в сентябре 2019 года, читайте в материале Фактов ICTV.

В сентябре 2019 года в Украине нет государственных праздников, но есть несколько религиозных и профессиональных дат.

Читайте: Церковные праздники – календарь на 2019 год

Праздники в сентябре:

1 сентября – День знаний.

5 сентября – День благотворительности.

8 сентября – именины Натальи.

9 сентября – День дизайнера-графика.

9 сентября – Международный день красоты.

11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи.

14 сентября – День украинского кино (вторая суббота сентября).

15 сентября – День рождения Google.

15 сентября – День работника леса (третье воскресенье сентября).

19 сентября – День рождения смайлика.

21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая).

27 сентября – Воздвижение Честного Креста.

27 сентября – День воспитателя.

27 сентября – Всемирный день туризма.

29 сентября – именины Людмилы.

30 сентября – Всеукраинский день библиотек.

30 сентября – День переводчика.

30 сентября – именины Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Факты ICTV также публиковали календарь государственных праздников на 2019 год.