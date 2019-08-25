Для тех, кто не знает, куда поехать осенью в отпуск, Факты ICTV собрали 10 идей для поездок.

Если вам не удается отдохнуть летом, можно уверенно брать отпуск осенью. Такой вариант отдыха имеет немало преимуществ.

К примеру, отпуск осенью будет немного “уютнее” – в это время на курортах меньше людей.

Кроме того, можно не мучиться от сильной жары и лакомиться сезонными фруктами и овощами.

Топ-10 мест для отпуска осенью в Украине и за границей

Карпаты. Осень – лучшее время для отдыха в живописных Карпатах. Это идеальное место для того, чтобы подышать чистым воздухом и вдоволь нагуляться на природе.

Круглый год здесь работают подъемники, также можно взять напрокат велосипеды и квадроциклы, покататься на лошадях и поплавать в прохладных горных реках.

Одно из популярных мест в Карпатах – озеро Синевир. Вода в нем очень чистая и прозрачная, но холодная.

На берегу озера можно отдохнуть в окружении невероятных пейзажей.

Кинбурнская коса. Курортный регион на побережье Черного моря популярен благодаря изолированности от цивилизации и экологической чистоте.

Здесь сформировалась уникальная природная эко-зона. Можно как нежиться в море, так и поправить здоровье в лечебной грязи.

Отдыхать здесь осенью – сплошное удовольствие: все еще теплое море и обжигающее солнце.

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Одесса. Город, в котором жизнь кипит и днем, и ночью. Осенью погода не такая жаркая, а легкий ветерок после знойного лета нравится многим.

Кроме пляжного отдыха здесь можно разнообразить культурную программу. К примеру, посетить музеи, оперный театр, цирк, зоопарк, а также увидеть подземелья.

Также можно стать свидетелем грандиозного и феерического празднования дня города, который Одесса отмечает 2 сентября.

Италия. В сентябре на северном побережье Италии температура воздуха держится в пределах +33-34°, а воды +24-25°.

В это время хорошо в Римини, Сардинии, Сан-Ремо, а также Венецианской Ривьере. Осенью в Венеции можно посетить знаменитый кинофестиваль.

В октябре на севере Италии довольно прохладно, поэтому лучше сделать выбор в пользу южного побережья или Сицилии. Вода здесь прогревается до +22-23°.

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Испания. Многим туристам осень в Испании нравится больше, чем лето. Температура воздуха и моря находятся в идеальном равновесии.

В сентябре температура воздуха держится на уровне +27°, а моря +23°.

В ноябре лучше выбрать туры в Барселону, Мадрид и Валенсию. Здесь уже довольно прохладно (+17-20°), поэтому посещать архитектурные памятники и музеи будет приятнее.

Греция. В сентябре-октябре на побережье Греции не бывает штормов, погода благоприятна для пляжного отдыха.

Зной спадает, но море еще теплое. В сентябре и октябре вода прогревается до +23°.

Кроме того, в это время легче ездить на экскурсии. Можно осмотреть острова Родос, Крит, Корфу, Миконос, Санторини.

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Бали. В октябре немало поводов отдохнуть на Бали. Из-за небольшого количество туристов здесь спокойно, а погода способствует воплощению любого сценария отдыха.

Стоит также учесть, что осенью здесь снижаются цены, поэтому развлечения и экскурсии становятся доступными.

Октябрь будто создан для беззаботного пляжного релакса. Вода в океане прогревается до +27°.

Кипр. В сентябре на Кипре стоит полноценное лето. С наступлением редких осенних дождей Кипр расцветает и выглядит значительно привлекательнее.

Кроме того, осень – пора созревания цитрусовых, слив, абрикосов, груш. Также можно полакомиться папаей, манго, виноградом, маслинами и инжиром.

Египет. К середине сентября в Египте спадает зной – температура воздуха не превышает +30°. Правда цены на туры в Египет осенью тоже выше.

В октябре в Египте немного прохладнее, но солнце все еще активное и можно обгореть. Ноябрь – отличное время посетить экскурсии.

До середины ноября море все еще теплое и манит туристов.

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ОАЭ. Осенью в ОАЭ особенно благоприятный отдых: солнце уже не обжигает, а море еще теплое.

Кроме того, это отличная возможность посмотреть достопримечательности, не изнуряя себя жарой.

Ущелья Хаджских гор, песчаные пляжи, минеральные источники, ночная охота на крабов, дайвинг – интересное занятие для себя найдет каждый.

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