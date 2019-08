Стокгольм примет чемпионат мира The International 2020 по Dota.

Это будет второй The International в истории, который пройдет в Европе.

Первый чемпионат мира прошел в 2011 году в Кельн. Тогда победила украинская команда Natus Vincere.

Читайте: The International 2019: Infamous победила в первом раунде нижней сетки

The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае (Китай). Победителю достанется более $15 млн.

The International 2020 is coming to the Globen in Stockholm, Sweden — the tenth edition of the grand annual celebration of Dota returns to Europe for the first time since 2011. #TI10 pic.twitter.com/TedTsNnW6e

— Wykrhm Reddy (@wykrhm) 25 августа 2019 г.