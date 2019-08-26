Каким будет 26 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

День не подходит для важных начинаний и принятия серьезных решений.

Сегодня желательно отказаться от крупных финансовых операций и переговоров – могут быть сбои в работе технических систем и недопонимание.

Важно фильтровать информацию, которую получаете.

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Рекомендуется заняться обучением и изучением чего-то, что вам нравится и доставляет удовольствие.

Поддержкой в любых сложных ситуациях служит юмор, возможность с легкостью принимать происходящее.

Вечером желательно минимизировать использование гаджетов, замените их тихой приятной музыкой или книгой.

Неблагоприятно: начало поездок и путешествий, надевание новой одежды и украшений.

К слову, Факты ICTV публиковали гороскоп на сентябрь 2019 года для всех знаков зодиака.