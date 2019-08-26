Гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября 2019 года для представителей всех знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на неделю с 26 августа по 1 сентября составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Это активный период, энергию которого надо направить на творчество. Здесь личная жизнь соприкасается с общественной. Период построения взаимоотношений с противоположным полом – как личных, так и деловых. Неделя удачна для искусства, ремесел и производства. Возрастает деловая активность, появляются новые контакты и возможности.

Гороскоп для Овнов

Появляется импульсивность, воинственность, вспыльчивость, потребность активно проявиться, разорвать сковывающие обстоятельства, обратить на себя внимание. При ведении дел следует обратить внимание на склонность к необдуманным поступкам, быстрым решениям, необузданным финансовым амбициям. Дух соперничества одолевает вас как по отношению к начальству, так и по отношению к сослуживцам и компаньонам. Хорошее время для проведения оздоровительных мероприятий.

Гороскоп для Тельцов

Укрепляется уверенность в себе, сила воли, способность реализации, умственная активность. Легче будут преодолеваться препятствия, но в партнерстве и браке заметны не всегда положительные стремления к власти. Вы будете находиться в центре внимания и задавать тон. Пришло время энергично взяться за дело, вырваться вперед, опираясь на собственный опыт. Успех, благодаря этим стараниям, не заставит себя долго ждать. Финансовые сделки будут доведены до успешного завершения.

Гороскоп для Близнецов

Непостоянство настроения может принести вред отношениям, а также разлад в семье. В этот период вы склонны к ненужной трате денег, можете забыть о работе или своих обязанностях. Отложите заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки. Повышенная требовательность к окружающим обернется против вас же повышением нервозности, беспокойства и ухудшением настроения. Не следует принимать важных решений, так как в состоянии неуверенности в себе можно легко ошибиться.

Гороскоп для Раков

Эмоции выходят на первый план, но не позволяйте им завладеть вами целиком и одержать верх над разумом. Можно доверять первому впечатлению, а первая промелькнувшая мысль оказывается наиболее верной. Прислушивайтесь к инстинктам – они обострены, а едва осознаваемые импульсы могут дать неоценимые подсказки. Вы способны избежать многих неприятностей при условии доверия своей интуиции. В этот период лучше избегать открытого противостояния с окружающими – выдержать его будет сложно.

Гороскоп для Львов

Радостное настроение, склонность к развлечениям, удовольствию, романтическим и любовным связям. Это хороший период для любви, брака, дружбы с противоположным полом, проведения праздников, вечеров, встреч. Возрастает ваша обаятельность и физическая привлекательность, вы можете воспользоваться этим для воздействия на публику, повышения популярности и влиятельности. Возможен умеренный финансовый успех. Период благоприятен для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий.

Гороскоп для Дев

В этот период вы ощутите бодрость духа, повышение душевной и физической энергии, подъем настроения и прилив жизненных сил, что благотворно отразится на состоянии здоровья. Период благоприятен для общения с противоположным полом, бракосочетания, приема гостей и семейных торжеств. Возможна внезапная привязанность, любовь с первого взгляда. Вы добры и внимательны к окружающим, и это открывает перед вами двери высшего общества, позволит вступить в новые контакты – любовные или деловые.

Гороскоп для Весов

Сильная раздражительность и неумение владеть собой толкают вас на создание сложностей в семейных отношениях и социальной сфере. Эти дни будут неблагоприятными для переговоров, личных деловых контактов, сложной работы и для всех тех дел, где необходимо обдумывание предстоящего, холодной и ясной головой. Избыточная чувствительность в сочетании с игнорированием чувств и интересов окружающих подводит в деловых и личных контактах.

Гороскоп для Скорпионов

Ощущаете внутреннюю свободу, испытываете чувство радости и уверенности в себе. Ищете душевности, посещаете друзей и пытаетесь найти в жизни самые лучшие стороны. Подходящие дни для покупки вещей, которые относятся к предметам роскоши, а также для улаживания общественных и финансовых дел. Период благоприятен для визитов к начальству, посещения официальных инстанций. Не исключено завязывание служебных романов. Более удачно складываются деловые отношения с противоположным полом.

Гороскоп для Стрельца

Вы нуждаетесь в восхищении и требуете к себе максимум внимания. Нет настроя на работу, а экстравагантные порывы и расточительство может привести к убыткам. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Выполнение планов, заключение сделок, подписание контрактов, деловые поездки лучше отложить. Не преувеличивайте своей значимости. Чрезмерная погоня за удовольствиями может испортить личные и семейные отношения, а также скажется на вашем авторитете у детей.

Гороскоп для Козерогов

Увеличение жизненной силы и трудоспособности. Обстоятельства складываются удачно для вас, можете воплотить ваши планы в реальность. Общественная деятельность приносит удовольствие, как и выполнение служебных обязанностей. Вы вправе вести разговоры об увеличении вашей ответственности на работе, повышении зарплаты. Сможете реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Помощь и поддержка приходят сами собой, вы легко решаете финансовые проблемы, можете провернуть не одну удачную сделку.

Гороскоп для Водолеев

Повышается работоспособность, трудолюбие, ответственность. Более тщательно следуете установленным правилам, выполняете инструкции и предписания. Усиливаться тяга к материальным ценностям. Повышается рассудительность, вы становитесь более расчетливыми, усиливается эгоизм и корыстолюбие. Хороший период для поиска спонсоров и меценатов, новой работы. В это время может появиться возможность успешно заявить о себе особенно в технической сфере. Благоприятное время для продолжения самообразования и духовного развития.

Гороскоп для Рыб

Сложные отношениям с партнерами, вероятен разлад в семье: непонимание друг друга, необоснованная ревность станут причиной напряженной обстановки. Черствость и неприятие чужого мнения серьезно может помещать в реализации давно намеченных планов. Отбросьте амбиции – из-за них вы можете понести ощутимые убытки. Постарайтесь не вступать в деловые контакты, откажитесь от ответственных выступлений и производственных совещаний. Ограничьте вашу активность, на время расстаньтесь с идеей получения материальной помощи и идейного покровительства.