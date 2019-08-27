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День рождения Сезарии Эворы – новый Google дудл

Google выпустил дудл ко дню рождения певицы Сезарии Эворы, которая известна под прозвищем Босоногая дива.

Сезария Эвора

Сегодня исполняется 78 лет со дня рождения певицы из Кабо-Верде Сезарии Эворы. В честь этого события Google выпустил новый дудл.

Эвора получила прозвище Босоногая дива, поскольку выходила на сцену босиком, тем самым отдавая дань бедности, в которой жили большинство граждан Кабо-Верде.

На Google дудл можно увидеть певицу, которая исполняет композицию на фоне города.

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Впервые Эвору начали узнавать в 1988 году, когда она записала альбом La Diva aux pieds nus, а настоящий успех пришел после четвертой пластинки под названием Miss Perfumado.

К слову, Google также выпускал дудл ко дню рождения Пантелеймона Кулиша.

Фото: Google

Фото: Dreamstime

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