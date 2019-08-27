Ореховый или Третий Спас украинцы отмечают 29 августа. Его часто называют Хлебным или Спасом “на полотне”. Какие традиции связаны с этим праздником?

В церковном календаре – это перенос из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа.

Согласно легенде, больной проказой правитель Авгарь отправил к Иисусу Христу своего живописца Анания с письмом, в котором просил об исцелении. Но художник да и не смог написать портрет Иисуса. Тогда Господь взял полотенце и вытерся им. На нем остался Светлый лик.

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Как только Авгарь обтерся этим полотном, сразу исцелился. Его повесили на башне, чтобы все люди поверили в чудо. Однако позже полотно похитили мусульмане, и только через девять веков его выкупил византийский император Михаил и перевез в Константинополь. В честь этого события и был установлен праздник.

Традиции Орехового Спаса

А в народе этот день называли Ореховым Спасом, потому что созревали орехи, а также зерновые культуры, овощи, фрукты и другие плоды.

Все эти дары природы нужно освятить в храме, и только после этого можно готовить праздничный стол.

Хозяйки традиционно выпекают хлеб из муки нового урожая.

Также готовят пироги с грибами и блюда с орехами. При этом орехи можно добавлять практически во все блюда.

С ореховых веток делают обереги. Считается, что ореховый крест, повешенный у входной двери, защитит от завистников и злых помыслов. А попарившись в бане с веником из ореха, человек исцелится от болезней и приобретет защиту от сглаза.

Кроме того, известна такая традиция как досевание. Когда после домашней молитвы хозяйки провожали мужей и сыновей в поле с хлебом и солью. На воз ставили три снопа, а сверху клали рожь в мешках, которая была предназначена для посева.

Как гадать на Ореховый Спас

Девушки для этого срывают орехи. Если он спелый и сладкий – к большой любви, недозрелый – к важной новости, гнилой – к беде, а горький – к проблемам в отношениях.

Кстати, найти два сросшихся ореха считается небывалым везением. Их надо взять обязательно левой рукой и положить в кошелек – чтобы деньги водились.

Запреты на Ореховый Спас

Да, в этот праздник грех лениться, потому что это время сбора урожая и подготовки к зиме.

Нельзя отказывать в помощи детям, бедным и больным.

И ни в коем случае нельзя ходить в лес без оберега – можно встретиться с нечистой силой.

К слову, 28 августа православные и греко-католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы.