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Гороскоп на сегодня, 27 августа

Каким будет 27 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

гороскоп

День способствует активным занятиям, физическим нагрузкам, прогулкам, поездкам. Новаторский, творческий подход принесет успех в любой деятельности.

Можно решать дела, связанные со строительными, ремонтными работами. Для решения юридических и судебных вопросов день не подходит. Хороши филантропическая деятельность, благотворительность, пожертвования.

Вовлекаться в разного рода конфликтные ситуации нежелательно. В общении есть вероятность “перетягивания одеяла на себя”.

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Энергию лучше направить на великодушие и проявления щедрости, нежели удовлетворение исключительно собственных нужд. Сегодня особенно важно держать данное слово и выполнять обещанное.

Подходящее время, чтобы заняться садоводством.

Благоприятно: стрижка волос.

Неблагоприятно: брать и давать деньги в долг.

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