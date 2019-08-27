Компания Huawei представила новый смартфон – Nova 5T.

Новый смартфон Huawei Nova 5T диагональю 6,26 дюйма работает на операционной системе Android Pie с программной оболочкой EMUI 9.1.1.

Характеристики:

Фронтальная камера в 32 Мп, на задней панели – камера с четырьмя объективами в 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп.

Сканер отпечатков пальцев – на правом торце, он совмещен с кнопкой включения/выключения.

Ядро Kirin 980.

Также он оснащен 8 ГБ оперативной памяти в паре со 128 ГБ ПЗУ.

Аккумулятор емкостью 3750 мАч.

Адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C и Mini-Jack.

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Huawei Nova 5T будет доступен в трех цветах – синем, фиолетовом и черном. Его цена – $379. Продажи стартуют с 5 сентября.

Напомним, в июле Huawei представила смартфон Nova 5i Pro, который является улучшенной версией модели Nova 5i.

Источник: GizChina

Фото: GizChina