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Huawei презентовала Nova 5T: характеристики и цена

Компания Huawei представила новый смартфон – Nova 5T.

Huawei Nova 5T

Новый смартфон Huawei Nova 5T диагональю 6,26 дюйма работает на операционной системе Android Pie с программной оболочкой EMUI 9.1.1.

Характеристики:

  • Фронтальная камера в 32 Мп, на задней панели – камера с четырьмя объективами в 48 Мп, 16 Мп, 2 Мп и 2 Мп.
  • Сканер отпечатков пальцев – на правом торце, он совмещен с кнопкой включения/выключения.
  • Ядро Kirin 980.
  • Также он оснащен 8 ГБ оперативной памяти в паре со 128 ГБ ПЗУ.
  • Аккумулятор емкостью 3750 мАч.
  • Адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C и Mini-Jack.

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Huawei Nova 5T будет доступен в трех цветах – синем, фиолетовом и черном. Его цена – $379. Продажи стартуют с 5 сентября.

Напомним, в июле Huawei представила смартфон Nova 5i Pro, который является улучшенной версией модели Nova 5i.

ИсточникGizChina

ФотоGizChina

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