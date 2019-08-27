Работать, достигать успеха и при этом не выгорать. Факты ICTV cобрали основные правила, которые помогут повысить эффективность.

Существует множество советов, техник и законов, обещающих повысить эффективность. Факты ICTV собрали лучшие из них – берите и пользуйтесь.

Законы тайм-менеджемента

Существуют правила 2, 20 минут, 72, 10 тыс. часов и 21 дня.

То, что можно сделать за две минуты, стоит исполнить сразу: помыть посуду после еды или сложить вещи после прогулки.

Следующее правило гласит – занимайтесь делом как минимум 20 минут и вы добьетесь успеха. Это не обременит, если дело не приносит удовольствие, и этого достаточно для развития необходимого навыка или повышения профессионализма. Выделяйте 20 минут в день для занятий спортом, ведение личных записей или чтения полезной книги.

Старайтесь начать воплощать долгосрочные идеи в течение 72 часов (примерно 3 дня). Это оптимальное время, чтобы совершить первый шаг на пути к цели. Немецкий бизнес-консультант Бодо Шефер утверждает, шансы на воплощение идеи практически равны нулю, если вы ничего не сделали для ее воплощения в течение 72 часов после ее появления.

Если совершать одно и тоже действие в течение 21 дня, то оно войдет в привычку.

И наконец, чтобы добиться успеха в любом деле, нужно потратить на нее 10000 часов. Это 5 лет полного рабочего дня или 10 лет работы по 3 часа в день.

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Расстановка приоритетов

Согласно матрице Дэвида Эйзенхауэра, все наши дела можно поместить в огромный квадрат, разделенный на четыре категории.

Многие люди находятся в плену первого, третьего и четвертого квадратов. Первые живут в ощущении постоянного аврала, что неизбежно ведет к стрессам и переутомлению, у третьих и четвертых большая часть внимания и сил уходит на видеоигры, сериалы, телефонные разговоры и прочие пожиратели времени.

Эффективные люди держатся подальше от квадратов III и IV и уменьшают размер квадрата I. Они правильно расставляют приоритеты, что помогает уменьшить круг забот первого квадрата и не отвлекаться на второстепенные задачи. На языке управления, это также можно назвать законом Парето: 80% результатов проистекает из 20% усилий.

Техники эффективности

Существует множество техник, которые обещают повысить продуктивность. Одна из них носит забавное название – “помидорная”. Ее суть заключается в том, чтобы тратить 25 минут времени на конкретную задачу, после чего делать перерыв. Нет, не для того, чтобы съесть помидор, а чтобы перевести дух. Пятиминутки нужно делать четыре раза, после чего увеличить их до 15-20 минут.

К слову, помидорной эта техника называется из-за того, что ее автор, Франческо Чирилло, первоначально применял кухонный таймер в виде помидора для измерения времени.

Закон Паркинсона гласит, что “работа заполняет время, отпущенное на нее”. Это означает, что нужно заключить задачу в жесткие рамки и не отступать от намеченных дедлайнов. Особенно это касается скучной и не интересной работы, которую так и хочется отложить в долгий ящик дел – написать отчет, заняться написанием курсовой и прочее.

Медитация

Что происходит с компьютером, когда он работает пять, восемь или десять часов подряд? Правильно, он виснет. И тогда поможет только кнопка “Перезагрузка”.

Тоже самое происходит и с человеком после долгих часов работы. Но у нас нет специальной кнопки, чтобы перезапустить систему и начать работать с новой силой. Зато есть различные техники медитации. Они помогут избавится от стресса, повысить продуктивность и просто отдохнуть во время рабочего дня.

К слову, ранее мы писали, что нужно есть, чтобы улучшить работу мозга.