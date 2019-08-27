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Президент Бразилии оскорбил первую леди Франции. Макрон ответил

Президент Бразилии Жаир Болсонару оскорбил жену президента Франции Эманнуэля Макрона.

Еммануель Макрон і Бріджит Макрон

Президент Бразилии Жаир Болсонару посмеялся над внешним видом супруги президента Франции Эманнуэля Макрона.

Один из сторонников Болсонару опубликовал в своем Facebook фотографии 66-летней Бриджит Макрон и первой леди Бразилии Мишель, подписав пост: “Теперь вы понимаете, почему Макрон преследует Болсонару?”.

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Под публикацией появился комментарий от официального аккаунта Болсонару.

– Не обижай его, дружок, ха-ха, – написал он.

Макрон назвал эти комментарии оскорбительными.

Глава Франции отметил, что с большим уважением относится к народу Бразилии, и выразил надежду, что вскоре у страны появится президент, который будет готов выполнять свои обязанности.

Ранее президент США Дональд Трамп во время визита в Париж похвалил физическую форму Бриджит Макрон.

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