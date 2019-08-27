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Факты / Lifestyle

Жара до 31 градуса: погода на неделю в Украине (КАРТА)

В эту неделю почти на всей территории Украины ожидается жаркая погода без осадков.

Жара до 31 градуса: погода на неделю в Украине (КАРТА)

В вторник, 27 августа,  почти во всех областях будет солнечно с прояснениями, однако на Ивано-Франковщине и Закарпатье пройдут дожди с грозами.

Температура воздуха будет 26°…31° днем, и 13°…17°.

В среду, 28 августа, по всей Украине ожидается жаркая и сухая погода. Воздух прогреется до 24°…30° днем, и 13°…18° ночью.

В четверг, 29 августа, украинцев продолжить радовать солнечная погода. В западных, центральных и южных регионах днем температура 27°…30°, а в северных и восточных опуститься до 21°…24°.

В пятницу, 30 августа, почти во всех областях будет солнечно с прояснениями, а вот жителям Закарпатья стоит готовиться к грозам.

Температура воздуха прогреется до 25°…29° днем, и 12°…16° ночью.

Ранее Факты ICTV писали, что погода 1 сентября в Украине будет солнечной, но не жаркой.

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