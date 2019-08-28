14 сентября к Земле приблизится огромный астероид, размеры которого превышают самые высокие строения мира.

В NASA заявили, что к Земле летит астероид 2000 QW7. Он имеет диаметр от 290 метров до 650 метров, то есть его размеры превышают второе по высоте здание в мире Шанхайскую башню, которая имеет высоту 632 метра.

14 сентября в 7.54 утра астероид приблизится к Земле на расстояниt 5,3 млн км. Он летит со скоростью 23 тыс. км /ч.

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Исследователи считают, что астероид не несет угрозы для планеты, однако продолжают за ним следить.

К слову, 28 августа к Земле приблизится потенциально опасный астероид, который по размерам можно сравнить с пирамидой Хеопса.