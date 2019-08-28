Каким будет 28 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.
Сегодня желательно настроиться на легкость и непринужденность.
Время способствует активности, но не стоит перегружать себя физически или эмоционально.
Проведите время в приятной компании, прогуляйтесь на природе, запланируйте поход на концерт и т.п.
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День способствует решению финансовых вопросов.
Но не стоит решать вопросы, связанные с романтическими взаимоотношениям.
Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.
К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).
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