Каким будет 28 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на Фактах ICTV.

Сегодня желательно настроиться на легкость и непринужденность.

Время способствует активности, но не стоит перегружать себя физически или эмоционально.

Проведите время в приятной компании, прогуляйтесь на природе, запланируйте поход на концерт и т.п.

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День способствует решению финансовых вопросов.

Но не стоит решать вопросы, связанные с романтическими взаимоотношениям.

Благоприятно: надевание новой одежды и украшений, начало поездок и путешествий.

К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).