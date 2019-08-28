Каким будет 29 августа для всех знаков зодиака, читайте в гороскопе на сегодня на Фактах ICTV.

Заканчивается лунный месяц, сегодня и завтра — дни, когда энергетически может не хватать сил на свершения, активные поступки. В это время желательно поберечь свои силы, свой энергетический потенциал и не перегружать себя ни физически, ни эмоционально.

Не рекомендуется начинать что-то новое, важное, крупное. Лучше отложить эти проекты — буквально совсем скоро будет прекрасная возможность для старта, но не сейчас. Решение крупных финансовых вопросов также лучше перенести на другое время.

День располагает к повседневным, обычным делам. Очень хорошо наводить порядок и делать любые очистительные процедуры. Весьма благоприятное время для любых духовных практик.

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День не располагает к активным соц.контактам, нежелательно находиться в местах большого скопления людей. По возможности лучше выбрать уединение или прогулки на природе.

В вечернее время, примерно с 17-ти часов, реакции могут быть весьма эмоциональными, порой даже агрессивными. Не стоит планировать на это время нечто важное, а вот успокаивающее и наполняющее — весьма желательно.

Неблагоприятно: надевание новой одежды и украшений, подстригание ногтей, начало поездок и путешествий, стрижка волос, брать и давать деньги в долг.

К слову, детальный гороскоп на август для Фактов ICTV составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).