В последние выходные лета киевляне смогут посетить фестивали и пляжные концерты. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.

Киевляне могут посетить пляжный концерт популярной украинской группы LATEXFAUNA или выступление экспериментальной австралийской группы HTRK.

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Также можно сходить на ночную вечеринку Bal Under the Trees: 20ft Residents или отправиться на фестиваль кофе.

Факты ICTV собрали самые интересные события уходящего лета.

Bal Under the Trees: 20ft Residents

Mezzanine

30 августа 23.59

Стоимость: 150-250 грн

Купить билеты можно тут

Bal Under the Trees: 20ft Residents – последняя пятница этого лета дает возможность провести ночь на открытой террасе Mezzanine.

Гостей будут ждать резиденты 20ft Radio David и Nemo и специальный гость из Тель-Авива Shenko.

Кава Квест Фест

ВДНХ

31 августа 11.00-1 сентября 22.00

Стоимость: 100 грн

Купить билеты можно тут

В конце августа поклонников ароматного зернового напитка ждет настоящий кофейный оазис посреди одного из самых популярных мест для семейного отдыха в Киеве.

Кава Квест Фест – откровение для фанатов природного энергетика, для профессионалов своего дела, барист и всех, кто захочет узнать тайны ароматных зерен, секреты бизнеса и тонкости приготовления самого вкусного кофе.

Программа мероприятия поражает масштабами: мастер-классы, лекции, бизнес-тренинги, ярмарка кофейного оборудования, филиалы более 50 столичных кофеен, чемпионат среди барист, выступления музыкальных коллективов, кинопоказы и многие другие активности.

LATEXFAUNA

31 августа, 20.00

ЮБК

Стоимость: 300 грн

Купить билеты можно тут

В субботний вечер приходите попрощаться с летом в объятиях лучей заката еще летнего солнца, держа в руках любимые коктейли и танцуя на песке.

Танцы под приятный дрим-поп и забавные тексты разбавят грусть предстоящей осени.

Бонусом для всех посетителей станет дальнейшая клубная вечеринка, которая будет бесплатной для всех, кто приобрел билеты на концерт LATEXFAUNA.

HTRK + Vanligt Folk

Mezzanine

31 августа 20.00

Стоимость: 450 грн

Купить билеты можно тут

В Киеве выступит HTRK – австралийская экспериментальная группа во главе с Найджелом Янгом и Джоннин Стэндиш, чье звучание берет вдохновение из фантастических фильмов Дэвида Линча и постиндустриальных концепций современности.

Их музыка имеет довольно тонкие культурные ориентиры для критического анализа, и в то же время остается достаточно сырой и интуитивной.

На разогреве выступят Vanligt Folk. В шведскую группу входят Йонаса Авраамссон, Карл I Карлссон и Давид Сундквиста. В своей музыке они используют примитивную электронику, барабаны и смесь вокала.

Сквозь отражение своего собственного восприятия музыки они касаются как остро социальных тем, так и нелепости.

Пошлая Молли

1 сентября, 20.00

ЮБК

Стоимость: 500 грн

Купить билеты можно тут

Пошлую Молли называют новыми героями украинской сцены. Песни для группы исполняет Кирилл Бледный, который с каждым днем все больше находит отклик у своих поклонников: энергия безумия, никакой цензуры, и жизненная лирика об истории тинейджерства.

Дебютный альбом до сих пор на слуху, клипы с миллионами просмотров и концерты, собирающие полные залы.

К слову, рэпер Дрейк получил награды в 12 номинациях премии Billboard Music Awards.