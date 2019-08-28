В последние выходные лета киевляне смогут посетить фестивали и пляжные концерты. Куда пойти в этот уик-энд – расскажут Факты ICTV.
Киевляне могут посетить пляжный концерт популярной украинской группы LATEXFAUNA или выступление экспериментальной австралийской группы HTRK.
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Также можно сходить на ночную вечеринку Bal Under the Trees: 20ft Residents или отправиться на фестиваль кофе.
Факты ICTV собрали самые интересные события уходящего лета.
Bal Under the Trees: 20ft Residents
Mezzanine
30 августа 23.59
Стоимость: 150-250 грн
Купить билеты можно тут
Bal Under the Trees: 20ft Residents – последняя пятница этого лета дает возможность провести ночь на открытой террасе Mezzanine.
Гостей будут ждать резиденты 20ft Radio David и Nemo и специальный гость из Тель-Авива Shenko.
Кава Квест Фест
ВДНХ
31 августа 11.00-1 сентября 22.00
Стоимость: 100 грн
Купить билеты можно тут
В конце августа поклонников ароматного зернового напитка ждет настоящий кофейный оазис посреди одного из самых популярных мест для семейного отдыха в Киеве.
Кава Квест Фест – откровение для фанатов природного энергетика, для профессионалов своего дела, барист и всех, кто захочет узнать тайны ароматных зерен, секреты бизнеса и тонкости приготовления самого вкусного кофе.
Программа мероприятия поражает масштабами: мастер-классы, лекции, бизнес-тренинги, ярмарка кофейного оборудования, филиалы более 50 столичных кофеен, чемпионат среди барист, выступления музыкальных коллективов, кинопоказы и многие другие активности.
LATEXFAUNA
31 августа, 20.00
ЮБК
Стоимость: 300 грн
Купить билеты можно тут
В субботний вечер приходите попрощаться с летом в объятиях лучей заката еще летнего солнца, держа в руках любимые коктейли и танцуя на песке.
Танцы под приятный дрим-поп и забавные тексты разбавят грусть предстоящей осени.
Бонусом для всех посетителей станет дальнейшая клубная вечеринка, которая будет бесплатной для всех, кто приобрел билеты на концерт LATEXFAUNA.
HTRK + Vanligt Folk
Mezzanine
31 августа 20.00
Стоимость: 450 грн
Купить билеты можно тут
В Киеве выступит HTRK – австралийская экспериментальная группа во главе с Найджелом Янгом и Джоннин Стэндиш, чье звучание берет вдохновение из фантастических фильмов Дэвида Линча и постиндустриальных концепций современности.
Их музыка имеет довольно тонкие культурные ориентиры для критического анализа, и в то же время остается достаточно сырой и интуитивной.
На разогреве выступят Vanligt Folk. В шведскую группу входят Йонаса Авраамссон, Карл I Карлссон и Давид Сундквиста. В своей музыке они используют примитивную электронику, барабаны и смесь вокала.
Сквозь отражение своего собственного восприятия музыки они касаются как остро социальных тем, так и нелепости.
Пошлая Молли
1 сентября, 20.00
ЮБК
Стоимость: 500 грн
Купить билеты можно тут
Пошлую Молли называют новыми героями украинской сцены. Песни для группы исполняет Кирилл Бледный, который с каждым днем все больше находит отклик у своих поклонников: энергия безумия, никакой цензуры, и жизненная лирика об истории тинейджерства.
Дебютный альбом до сих пор на слуху, клипы с миллионами просмотров и концерты, собирающие полные залы.
К слову, рэпер Дрейк получил награды в 12 номинациях премии Billboard Music Awards.